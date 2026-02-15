Nefesten kan şekeri ölçümü gerçek oldu: İğne korkusu tarihe karışıyor

Mevcut yöntemlerin hastalar için büyük sıkıntı yarattığını ifade eden akademisyen, “Diyabetliler her gün şeker seviyesini kontrol etmek için iğne batırıyor ve parmak uçlarını deliyor. Bu oldukça ağrılı bir işlem; özellikle çocuklarda çok daha zorlayıcı. Bu sorunu çözmek amacıyla yeni bir teknoloji geliştirdik. Artık iğneye ve parmak delmeye gerek kalmayacak; sadece nefes havası analiz edilerek diyabet takibi yapılabilecek” şeklinde konuştu.