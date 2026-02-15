Aksaray Üniversitesi, nefes havasından kan şekeri ölçümü yapabilen yenilikçi bir sensör sistemi geliştirdi. Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. İsmail Bayraklı’nın tasarladığı sistem, dünyada nefes analiziyle diyabet takibi gerçekleştirebilen tek cihaz olarak öne çıkıyor.
Nefesten kan şekeri ölçümü gerçek oldu: İğne korkusu tarihe karışıyor
Aksaray Üniversitesi nefesle şeker ölçen dünya çapında tek sensör geliştirdi. Prof. Dr. İsmail Bayraklı’nın sistemi yüzde 100 doğruluk sağlıyor, iğne ve parmak delmeyi ortadan kaldırıyor.Derleyen: Gül Devrim Koyun
YÖK açıklamasına göre, oksijen temelli analiz tekniğiyle çalışan sistem uluslararası standart testlerinde yüzde 100 doğruluk elde etti ve ölçüm maliyetini ciddi oranda düşürdü.
Prof. Dr. İsmail Bayraklı, “Bu yöntemle hastalar artık iğne kullanmak ve parmak delmek zorunda kalmayacak; yalnızca nefes havası incelenerek diyabet izlenebilecek” dedi.
Diyabetin küresel yayılımına dikkat çeken Bayraklı, Dünya Sağlık Örgütü’nün 2024 verilerine göre dünyada yaklaşık 550 milyon diyabet hastası olduğunu, bu sayının 2030’da 650 milyona, 2045’te ise 800 milyona ulaşmasının öngörüldüğünü belirtti.
Mevcut yöntemlerin hastalar için büyük sıkıntı yarattığını ifade eden akademisyen, “Diyabetliler her gün şeker seviyesini kontrol etmek için iğne batırıyor ve parmak uçlarını deliyor. Bu oldukça ağrılı bir işlem; özellikle çocuklarda çok daha zorlayıcı. Bu sorunu çözmek amacıyla yeni bir teknoloji geliştirdik. Artık iğneye ve parmak delmeye gerek kalmayacak; sadece nefes havası analiz edilerek diyabet takibi yapılabilecek” şeklinde konuştu.
Bayraklı, cihazın uluslararası kabul gören güvenilirlik standartlarına göre değerlendirildiğini vurgulayarak şu bilgileri verdi:
“Amerikan Diyabet Derneği’nin 100 uzmanının belirlediği standartlarda güvenilir bölgeler tanımlanmıştır. 150 hastadan aldığımız tüm ölçüm sonuçları bu en güvenilir aralıkta yer aldı. Yani yüzde yüz doğruluk elde ettik. Prototip safhası tamamlandı, cihaz artık taşınabilir boyuta indirgendi. İlerleyen aşamada saat, kolye, yüzük veya maske gibi giyilebilir formlara dönüştürülecek. Şu anda hastane ortamında klinik denemelere başladık ve 150 hasta üzerindeki testlerde oldukça başarılı sonuçlar aldık.”