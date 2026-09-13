Nefesleri kesildi: İzmir semalarında heyecan ve gurur bir arada

Efes Selçuk’un tarihi ve kültürel zenginlikleriyle marka bir kent olduğunu belirten Selçuk Kaymakamı Oğuz Alp Çağlar ise Türk Hava Kurumu’nun ilçeye kattığı değere dikkat çekti. Kaymakam Çağlar, "Selçuk; Efes, Meryem Ana ve Şirince, Ayasuluk Kalesi ve Türk-İslam eserleriyle, Helenistik dönemden Cumhuriyet dönemine kadar tarihin her aşamasından izler taşıyan çok kıymetli, çok nadide bir şehir. Böyle bir marka şehre Türk Hava Kurumu’nun kattığı artı değer bizim için çok kıymetli” dedi. Kaymakam Çağlar, “Biz Türk Hava Kurumu’nun ilçemizdeki varlığının devam etmesini çok önemsiyoruz. İnşallah bu havacılık festivali önemli bir ilk adım olacaktır. Biz her zaman kurumlar olarak bu tür faaliyetlerin destekçisi olacağız” ifadelerini kullandı.