Kent merkezindeki ilk, ortaokul ve liselerden gelen yaklaşık 2 bin 188 öğrenci ve aileleri, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında 3’üncü Ana Jet Üs Komutanlığı’nda ağırlandı.
Nefesler tutuldu, gözler gökyüzüne kilitlendi: Öğrenciler için özel uçuş
Konya'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında ilk, ortaokul ve lise öğrencileri, Türk Yıldızları ile SOLOTÜRK'ün nefes kesen uçuş gösterilerini izledi.Derleyen: Mehmet Akif Erdem
Üsteki Kartal Park Sahası’nda uçak ve helikopterleri yakından inceleyen öğrenciler, daha sonra Türk Yıldızları ve SOLOTÜRK’ün pilotlarıyla tanışıp fotoğraf çektirdi.
Uçuşlar hakkında uzmanlardan bilgi alan ve ardından piste giden öğrenciler, Türk Yıldızları ve SOLOTÜRK ekibinin yaklaşık 1 saat süren gösteri uçuşunu ilgiyle izledi.
Özel program kapsamında öğrenciler daha sonra Personel Kurtarma (PK) ve İleri Hava Kontrolör (İHK) Filo Komutanlığı’nın gösterisini de izledi. Toplu fotoğraf çekiminin ardından program sona erdi.
Kaynak: DHA