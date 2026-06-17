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Kaynak: İHA

Kars'ta bulunan Şehit İstihkam Astsubay Üstçavuş İlhan Hamlı Atış ve Tatbikat Alanı'nda, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin muharebe kabiliyetini ve birlikler arası koordinasyonu geliştirmeye yönelik tatbikat gerçekleştirildi.



12'nci Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı koordinesinde düzenlenen "Çelik-2026 Bölük Timi Atışlı Arazi Tatbikatı" ile "KBRN-2026 Tatbikatı", Savunma ve Güvenlik Tugay Komutanlığı ile 10’uncu Komando Tugay Komutanlığı personelinin katılımıyla icra edildi.



Tatbikat kapsamında personelin arazi şartlarında harekat yetenekleri, hedef tespit ve imha kabiliyetleri ile müşterek görev icra etme becerileri test edildi. Senaryo gereği gerçekleştirilen atışlı faaliyetlerde birliklerin sevk ve idare, koordinasyon ve muharebe etkinliği uygulamalı olarak değerlendirildi.

KBRN-2026 Tatbikatı çerçevesinde ise personelin kimyasal, biyolojik, radyolojik ve nükleer tehditlere karşı hazırlık seviyeleri gözden geçirildi.

KBRN saldırısı senaryoları üzerinden gerçekleştirilen uygulamalarda, koruyucu ekipman kullanımı, dekontaminasyon faaliyetleri ve kriz anında alınacak tedbirler başarıyla icra edildi.



Milli Savunma Bakanlığı, tatbikata ilişkin görselleri resmi sosyal medya hesaplarından paylaşarak, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin her türlü tehdit ve risk unsuruna karşı yüksek hazırlık seviyesini sürdürdüğünü vurguladı.

Paylaşılan görsellerde, zorlu arazi şartlarında görev yapan askerlerin atış faaliyetleri, taktik manevraları ve KBRN eğitimlerine ilişkin anlar yer aldı. Tatbikatın, personelin bilgi ve tecrübelerinin artırılmasının yanı sıra birlikler arasındaki koordinasyonun güçlendirilmesine katkı sağladığı belirtildi.