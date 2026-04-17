Edinilen bilgiye göre, 19 yaşındaki H.G. Darende ilçesinde aniden rahatsızlandı. Solunum yetmezliği olduğu belirlenen hastaya ilk müdahale Darende Devlet Hastanesi’nde yapıldı. Hastanın durumunun ciddi olması nedeniyle hava ambulansı talep edildi. Kısa sürede ilçeye ulaşan hava ambulansı, hastayı alarak Turgut Özal Tıp Merkezi’ne sevk etti.