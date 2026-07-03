Portekiz, FIFA 2026 Dünya Kupası son 32 turunda Hırvatistan'ı uzatma dakikalarında bulduğu golle 2-1 mağlup ederek adını son 16 turuna yazdırdı.
FIFA 2026 Dünya Kupası son 32 turu karşılaşmasında Portekiz ile Hırvatistan karşı karşıya geldi.
İlk yarısı golsüz eşitlikle tamamlanan mücadelede perdeyi Hırvatistan açtı.
Dakikalar 53'ü gösterdiğinde Ivan Perisic'in kaydettiği golle öne geçen Hırvatistan, önemli bir avantaj yakaladı. 62. dakikada attığı gol ofsayt gerekçesiyle geçersiz sayılan Cristiano Ronaldo, 68. dakikada VAR incelemesinin ardından kazanılan penaltıyı ağlara göndererek skora dengeyi getirdi.
Karşılaşmanın 81. dakikasında oyundan çıkan Ronaldo'nun yerine Ruben Neves dahil oldu.
Portekiz'e galibiyeti getiren gol ise uzatma dakikalarının dördüncü dakikasında Gonçalo Ramos'tan geldi.
Hırvatistan'ın 90+12. dakikada bulduğu beraberlik golü de VAR incelemesi sonrası ofsayt nedeniyle iptal edildi.
Sahadan 2-1 galip ayrılan Portekiz, Dünya Kupası'nda son 16 turuna yükselmeyi başardı.
Cristiano Ronaldolu Portekiz yoluna devam ederken, Luka Modricli Hırvatistan ise turnuvaya veda etti.