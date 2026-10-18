Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 4. haftası, Beşiktaş ile Galatasaray MCT Technic arasında oynanan derbiye sahne oldu.

Dusan Alimpijevic yönetimindeki Beşiktaş, sahasında ağırladığı Manuchar Markoishvili'nin çalıştırdığı Galatasaray MCT Technic'i 83-80 mağlup ederek kritik bir galibiyet elde etti.

İlk çeyreği geride tamamlayan siyah-beyazlı ekip, ikinci periyotta yakaladığı üstünlüğü karşılaşmanın sonuna kadar korumayı başardı.

Nefes kesen derbide Beşiktaş Galatasaray'ı 83-80 mağlup etti - Resim : 1

GALATASARAY ÖNDE BAŞLADI, BEŞİKTAŞ DEVREYE ÜSTÜN GİRDİ

Karşılaşmaya daha etkili başlayan Galatasaray MCT Technic, ilk çeyreği 22-19 önde tamamladı.

İkinci çeyrekte hücumda ritmini bulan Beşiktaş, rakip potaya 25 sayı gönderirken Galatasaray'ın 17 sayıda kalmasını sağladı.

Bu bölümde üstünlüğü ele geçiren siyah-beyazlılar, soyunma odasına 44-39 önde gitti.

Üçüncü çeyrekte iki takım da 20'nin üzerinde sayı üretirken Beşiktaş, final periyoduna 64-60 üstünlükle girmeyi başardı.

Son çeyrekte Galatasaray MCT Technic farkı kapatmaya çalışsa da Beşiktaş, parkeden 83-80 galip ayrıldı.

Nefes kesen derbide Beşiktaş Galatasaray'ı 83-80 mağlup etti - Resim : 2

FURKAN KORKMAZ DERBİNİN EN SKORER İSMİ OLDU

Beşiktaş'ta milli basketbolcu Furkan Korkmaz, Galatasaray karşısında sergilediği performansla galibiyetin mimarlarından biri oldu.

17 dakika süre alan Furkan Korkmaz, 4'te 3 üç sayılık ve 5'te 4 iki sayılık isabetle 18 sayı kaydederek maçın en skorer oyuncusu oldu.

Siyah-beyazlılarda Anthony Brown 12 sayı ve 6 ribaunt, Ante Zizic 11 sayı ve 7 ribaunt, Devon Dotson ise 10 sayı ve 4 asistle mücadele etti. Berk Uğurlu da 7 sayı ve 6 asistle takımına katkı sağladı.

Nefes kesen derbide Beşiktaş Galatasaray'ı 83-80 mağlup etti - Resim : 3

GALATASARAY'DA 3 OYUNCU 12 SAYIYA ULAŞTI

Galatasaray MCT Technic'te Şehmus Hazer, Aleksej Nikolic ve K.J. Simpson 12'şer sayıyla takımlarının en skorer oyuncuları oldu.

Jerome Robinson 11 sayı, Chimezie Metu ise 9 sayı ve 7 ribauntla karşılaşmayı tamamladı.

Sarı-kırmızılı ekipte Dyshawn Pierre, 8 ribauntla takımının bu alandaki en etkili ismi oldu.

Nefes kesen derbide Beşiktaş Galatasaray'ı 83-80 mağlup etti - Resim : 4

BEŞİKTAŞ ÜÇ SAYI ÇİZGİSİNİN GERİSİNDEN ETKİLİ OLDU

Derbide Beşiktaş, iki sayılık atışlarda 38'de 20 isabet bularak yüzde 52,6'lık başarı oranı yakaladı.

Üç sayı çizgisinin gerisinden 25'te 9 isabet bulan siyah-beyazlılar, serbest atışlarda ise 20'de 16 ile oynadı.

Nefes kesen derbide Beşiktaş Galatasaray'ı 83-80 mağlup etti - Resim : 5

BEŞİKTAŞ İKİNCİ GALİBİYETİNİ ALDI

Siyah-beyazlılar, bu sezon sahasında oynadığı ikinci karşılaşmadan da galibiyetle ayrılarak toplamda 2 galibiyet, 2 mağlubiyet aldı.

Galatasaray MCT Technic ise üst üste üçüncü mağlubiyetini yaşayarak 4 maç sonunda 1 galibiyet ve 3 mağlubiyette kaldı.