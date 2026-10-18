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Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 4. haftası, Beşiktaş ile Galatasaray MCT Technic arasında oynanan derbiye sahne oldu.

Dusan Alimpijevic yönetimindeki Beşiktaş, sahasında ağırladığı Manuchar Markoishvili'nin çalıştırdığı Galatasaray MCT Technic'i 83-80 mağlup ederek kritik bir galibiyet elde etti.

İlk çeyreği geride tamamlayan siyah-beyazlı ekip, ikinci periyotta yakaladığı üstünlüğü karşılaşmanın sonuna kadar korumayı başardı.

GALATASARAY ÖNDE BAŞLADI, BEŞİKTAŞ DEVREYE ÜSTÜN GİRDİ

Karşılaşmaya daha etkili başlayan Galatasaray MCT Technic, ilk çeyreği 22-19 önde tamamladı.

İkinci çeyrekte hücumda ritmini bulan Beşiktaş, rakip potaya 25 sayı gönderirken Galatasaray'ın 17 sayıda kalmasını sağladı.

Bu bölümde üstünlüğü ele geçiren siyah-beyazlılar, soyunma odasına 44-39 önde gitti.

Üçüncü çeyrekte iki takım da 20'nin üzerinde sayı üretirken Beşiktaş, final periyoduna 64-60 üstünlükle girmeyi başardı.

Son çeyrekte Galatasaray MCT Technic farkı kapatmaya çalışsa da Beşiktaş, parkeden 83-80 galip ayrıldı.

FURKAN KORKMAZ DERBİNİN EN SKORER İSMİ OLDU

Beşiktaş'ta milli basketbolcu Furkan Korkmaz, Galatasaray karşısında sergilediği performansla galibiyetin mimarlarından biri oldu.

17 dakika süre alan Furkan Korkmaz, 4'te 3 üç sayılık ve 5'te 4 iki sayılık isabetle 18 sayı kaydederek maçın en skorer oyuncusu oldu.

Siyah-beyazlılarda Anthony Brown 12 sayı ve 6 ribaunt, Ante Zizic 11 sayı ve 7 ribaunt, Devon Dotson ise 10 sayı ve 4 asistle mücadele etti. Berk Uğurlu da 7 sayı ve 6 asistle takımına katkı sağladı.

GALATASARAY'DA 3 OYUNCU 12 SAYIYA ULAŞTI

Galatasaray MCT Technic'te Şehmus Hazer, Aleksej Nikolic ve K.J. Simpson 12'şer sayıyla takımlarının en skorer oyuncuları oldu.

Jerome Robinson 11 sayı, Chimezie Metu ise 9 sayı ve 7 ribauntla karşılaşmayı tamamladı.

Sarı-kırmızılı ekipte Dyshawn Pierre, 8 ribauntla takımının bu alandaki en etkili ismi oldu.

BEŞİKTAŞ ÜÇ SAYI ÇİZGİSİNİN GERİSİNDEN ETKİLİ OLDU

Derbide Beşiktaş, iki sayılık atışlarda 38'de 20 isabet bularak yüzde 52,6'lık başarı oranı yakaladı.

Üç sayı çizgisinin gerisinden 25'te 9 isabet bulan siyah-beyazlılar, serbest atışlarda ise 20'de 16 ile oynadı.

BEŞİKTAŞ İKİNCİ GALİBİYETİNİ ALDI

Siyah-beyazlılar, bu sezon sahasında oynadığı ikinci karşılaşmadan da galibiyetle ayrılarak toplamda 2 galibiyet, 2 mağlubiyet aldı.

Galatasaray MCT Technic ise üst üste üçüncü mağlubiyetini yaşayarak 4 maç sonunda 1 galibiyet ve 3 mağlubiyette kaldı.