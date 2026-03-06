İŞKUR, küresel çapta birçok ülkenin mücadele ettiği NEET gençlerin iş gücü piyasasına kazandırılması amacıyla 2019'dan beri "İş Avcılığı Danışmanlık Modeli"ni uyguluyor.Bu model çerçevesinde, İŞKUR'a kayıtlı 15-24 yaş grubundaki potansiyel NEET gençlere yönelik iş ve meslek danışmanlığı hizmeti veriliyor.

İş ve meslek danışmanları, potansiyel NEET bireyler için uygun kurum hizmetlerini tarayarak uygun olanları belirliyor ve gençlerle iletişime geçiyor.

Bu kapsamda 2025 yılında 50 bin 14 genç potansiyel NEET olarak tespit edildi. Danışmanlık hizmeti sunulan bu gençlerden 16 bin 132'si İŞKUR aracılığıyla işe yerleştirilirken, 2 bin 101'i aktif iş gücü piyasası programlarına dahil edilerek istihdama kazandırıldı.

Modelin başladığı Ağustos 2019'dan 2025 yılı sonuna kadar NEET olarak belirlenip danışmanlık hizmeti verilen genç sayısı 778 bin 521 oldu.Bu gençlerin 123 bin 545'i İŞKUR aracılığıyla işe yerleştirildi, 41 bin 633'ü ise aktif iş gücü piyasası programlarına katılarak iş gücü piyasasına dahil edildi.

İŞKUR, NEET potansiyeli taşıyan gençlerin istihdama katılımlarını destekleyen programları daha da artırmayı hedefliyor.