İstanbul Esenyurt'ta 'merdiven altı' kot kumlama atölyelerinde çalışan ve silikozis isimli akciğer hastalığına yakalanan işçilerden Ferhat Gezer, Ankara'da tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.
SİLİKOZİS HASTALIĞINDAN 32'NCİ ÖLÜM
40 yaşında hayatını kaybeden Ferhat Gezer'in cenazesi, sabah saatlerinde memleketi Bingöl'ün Karlıova ilçesine bağlı Toklular köyüne getirilerek toprağa verildi.
Gezer'in hayatını kaybetmesi ile ilçede silikozis nedeniyle ölenlerin sayısı 32'ye yükseldi.
SİLİKOZİS NEDİR?
Silikozis, solunum yoluyla akciğerlere giren kristal silika tozlarının birikmesiyle oluşan, kalıcı hasara ve solunum yetmezliğine yol açan ölümcül bir meslek hastalığıdır.