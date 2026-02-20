“Generaller generaller / kızıl kanda kanlı eller / sizi de yeneriz bir gün / bize Türk milleti derler…”

Bu dizeler, Yaşar Kemal’in 19 Şubat 1972’de öldürülen THKP-C önderlerinden Ulaş Bardakçı anısına yazdığı şiirden. Şiirin tamamı ilk kez Bugünlere Bahar İndi adlı kitapta yayımlandı. Bir bölümü Zülfü Livaneli tarafından bestelendi; ardından Grup Yorum tarafından da yorumlandı. Yani bu dizeler, Türkiye’de sol geleneğin hafızasında yer etmiş, müzikle çoğalmış ve kuşaklar boyunca taşınmış sözlerdir.

Peki bugün “barış ve kardeşlik süreci” konuşulurken, “Türk milleti” ifadesinden duyulan rahatsızlıkla bu dizeleri yan yana koyduğumuzda ne görürüz? Asıl soru şu değil mi: “Türk milleti” ifadesine itiraz edenler, Yaşar Kemal’in bu şiirde kullandığı ifadeden de mi rahatsız?

Yaşar Kemal kimdi? Resmî ideolojinin kalıplarına sığmayan, devletle mesafeli duran, sol düşünceye yakın, Anadolu’nun çok dilli, çok kültürlü yapısını eserlerine taşıyan bir yazardı. Ulaş Bardakçı ise 12 Mart döneminin silahlı sol hareketinin sembol isimlerinden biriydi. Şiir, generallere meydan okuyan bir tonda yazılmıştı. “Generaller generaller” diye başlayan dizeler, doğrudan askerî vesayeti hedef alıyordu. Fakat o meydan okumanın sonunda gelen ifade dikkat çekiciydi: “Bize Türk milleti derler.”

Neden “halklar” demedi? Neden “Anadolu halkları” demedi? Neden “Türkiye halkları” demedi? O dönemin devrimci söyleminde bu kavramlar yok muydu? Vardı. Ama Yaşar Kemal, generallere karşı halkın meşruiyetini vurgularken “Türk milleti” ifadesini seçti. Bu tercih, bir üst kimlik olarak mı görüldü? Siyasal bir aidiyet mi anlatıyordu? Yoksa tarihsel bir gerçekliğe mi işaret ediyordu?

Bugün “Türk milleti” ifadesinin dışlayıcı olduğu iddia ediliyor. Peki Yaşar Kemal dışlayıcı bir dil mi kullanıyordu? Onun romanlarını okuyan, Çukurova’nın Kürdünü, Türkmenini, Arabını, Yörüğünü, Ermenisini anlatan o geniş ufku bilen biri, bu şiirdeki “Türk milleti” ifadesini etnik daralma olarak yorumlayabilir mi? Eğer yorumluyorsa, Yaşar Kemal’i nereye koyacağız?

Barış ve kardeşlik adına yürütülen süreçte kavramların yeniden tanımlanması gerektiği söyleniyor. “Türk milleti” yerine daha kapsayıcı bir dil öneriliyor. Peki kapsayıcılık, mevcut anayasal ve tarihsel kavramları tümüyle terk etmek midir? Bir kavramın tarihsel yükünü tartışmak başka, onu bütünüyle sorunlu ilan etmek başka değil midir?

Yaşar Kemal’in şiirindeki bağlama bakalım: Generallere karşı halkın iradesi. Vesayete karşı millet. Silahlı bürokrasiye karşı sivil toplum. Bu çerçevede “Türk milleti” ifadesi, devletin değil halkın tarafında konumlanmış bir kavram olarak çıkmıyor mu karşımıza? Eğer öyleyse, bugün bu ifadeden rahatsız olanlar, o tarihsel bağlamı nasıl okuyor?

Bir başka soru: “Türk milleti” kavramı yalnızca milliyetçi-muhafazakâr çevrelerin mi kullandığı bir ifade? Yoksa Türkiye’nin farklı ideolojik geleneklerinde de yer bulmuş bir üst kimlik mi? Yaşar Kemal örneği, ikinci ihtimali göstermiyor mu?

Belki de asıl mesele kelimenin kendisi değil, kelimeye yüklenen anlamdır. “Türk milleti” dendiğinde etnik bir homojenlik mi anlaşılıyor, yoksa siyasal bir yurttaşlık bağı mı? Eğer birinci anlam baskınsa, eleştiri anlaşılabilir. Ama ikinci anlam mümkünse, o zaman neden kavram bütünüyle terk edilsin?

Şunu da sormak gerekmez mi: Barış süreci, ortak bir gelecek inşa etmeyi hedefliyorsa, ortak kavramlar olmadan bu nasıl mümkün olacak? Herkesin üzerinde uzlaşabileceği bir üst kimlik olmadan, birlikte yaşama iradesi nasıl güçlenecek? Yeni bir kavram üretmek kolay mı? Üretilse bile toplumsal karşılığı olacak mı?

Yaşar Kemal’in dizelerinde “bize Türk milleti derler” ifadesi bir meydan okumadır. “Sizi de yeneriz bir gün” derken generallere karşı halkın adını koyar. Bu ad, o şiirde bir baskı aracının değil, direnişin adıdır. O hâlde bugün bu ifadeden rahatsızlık duyanlara şu soru yöneltilemez mi: Sorununuz kavramla mı, yoksa kavramın tarihsel olarak devlet tarafından kullanım biçimiyle mi?

Eğer ikinciyse, o zaman mücadele kavramı silmekle mi olur, yoksa içini demokratik, çoğulcu bir anlamla doldurmakla mı? Yaşar Kemal’in yaptığı belki de buydu: Devletin resmî dilinde yer alan bir kavramı, halkın direnişinin dili hâline getirmek.

Bugün “Türk milleti” ifadesinin yerine önerilen kavramlar gerçekten daha mı kapsayıcı? Yoksa yeni ayrışmalar mı üretir? Toplumun geniş kesimleri kendini hangi ifadede daha rahat hissediyor? Bu sorulara cevap vermeden, sadece bir kavram üzerinden rahatsızlık üretmek barışa hizmet eder mi?

Bir de şu var: Eğer Yaşar Kemal bugün yaşasaydı ve aynı şiiri yazsaydı, yine “bize Türk milleti derler” der miydi? Yoksa dönemin ruhuna göre başka bir ifade mi seçerdi? Bu sorunun kesin cevabı yok. Ama bildiğimiz bir şey var: O, halkın ortak kaderine inanıyordu. Ve o ortak kaderi anlatırken “Türk milleti” demekten imtina etmedi.

Öyleyse barış ve kardeşlik sürecinde asıl tartışmamız gereken şey, kelimeleri yasaklamak mı, yoksa kelimelerin içini nasıl doldurduğumuz mu? “Türk milleti” ifadesini duyduğumuzda aklımıza tek tipçilik mi gelmeli, yoksa ortak yurttaşlık mı? Bu kavramı demokratikleştirmek mümkün değil mi?

Belki de mesele, kavramın kendisinden çok, ona duyulan güvensizliktir. Güvensizliği gidermenin yolu ise kavramları silmek değil, onları herkes için eşit ve adil bir zemine oturtmaktır.

Son soru şu olsun: Yaşar Kemal’in generallere meydan okurken kullandığı “bize Türk milleti derler” ifadesi, birleştirici bir çağrı mıydı, yoksa dışlayıcı bir söylem mi? Eğer birleştiriciyse, bugün bu kelimeden rahatsız olanlar tam olarak neden rahatsız? Ve bu rahatsızlık, gerçekten barışa mı hizmet ediyor, yoksa ortak bir dili daha da zorlaştırıyor mu?

Cevap belki de kelimelerde değil, o kelimelere yüklediğimiz niyettedir.