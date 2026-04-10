İBB soruşturmaları esnasında tutuklanan Murat Kapki’nin mektubu ile başlayan Nedim Şener, AK Partili Mücahit Birinci kavgasında yeni perde açıldı.

Bu sefer bahse konu soruşturma ise Ayhan Bora Kaplan davası.



Ankara’da Ayhan Bora Kaplan Suç Örgütü’ne (ABK) yönelik görülen davada yargılanan polis memurlarının ifadeleri kamuoyunun gündeminde.

DURUŞMADA NEDİM ŞENER’İN ADI GEÇTİ

Ankara 32. Ağır Ceza Mahkemesi’nce Sincan Cezaevi Kampüsü’nde görülen duruşmada savunma veren Ankara Eski Emniyet Müdür Yardımcısı Murat Çelik’in iddiaları ön plana çıktı. Çelik savunmasında Ayhan Bora Kaplan örgütünün organizasyonunu anlatırken “Bunların üst akılları var, Alparslan (E. Emniyet Müdür yardımcısı) var, organizeden sorumlu. Gazetecileri de ayarlayabiliyorlar. İsim de veriyorum; Abdurrahman Şimşek, Nedim Şener. Örgütün savcısı var, çalıştığımız savcı örgütle bağlantılı çıktı. Başsavcıya araba almışlar. Biz böyle bir örgütle mücadele nasıl edelim? Hakkında hüküm veren hâkime ‘şekerim’ diyor. Benim bir çıkarımım var; bu örgütün elebaşısı Ayhan Bora da değil, daha büyük liderleri var. Siyasete sızmışlar maalesef” İfadelerini kullandı.

BİRİNCİ'DEN ŞENER'E SERT SÖZLER

AK Partili Mücahit Birinci’de bu ifadeleri alıntılayarak geçmişte kavga ettikleri Nedim Şener’e seslendi. Birinci sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada “ee Nedim efendi mafyadan para alıyormuşsun? İddia bu! Nasıl, inanalım mı? Bak o zaman, sahtekarın tekinin lafıyla bana artistlik yapmaya kalktın cevabını aldın. Şimdi bak senin başına gelene... Sana soralım şimdi, namuslu gazeteci mafyadan para pul alır mı?” ifadelerini kullandı.

NEDİM ŞENER'DEN YANIT

Mücahit Birinci'nin paylaşımını alıntılayan Şener, Birinci'yi mahkemeye verdiğini ifade ederken "Senin yaptığın gibi Ekrem İmamoğlu suç yapılanmasının elemanı Murat Kapki gibi düşkünün avukatlığını alıp ayağına gitmez" dedi.

Şener'in paylaşımı şöyle:

"Bırak mafyayı kimseden para almaz, kimseye maşa olmaz. Alan da yapan da şerefisizdir. Senin yaptığın gibi Ekrem İmamoğlu suç yapılanmasının elemanı Murat Kapki gibi düşkünün avukatlığını alıp ayağına gitmez. Senin gibi köşe bucak saklanmam ben, sana yaptığım gibi iftirayı atanı da bugün mahkemeye veriyorum. İspatlamayan da şerefsizdir."