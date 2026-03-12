8 Şubat akşamı Konyaaltı Öğretmenevleri Mahallesi Atatürk Bulvarı’ndaki bir zincir restoranda meydana gelen olayda, 15 yaşındaki Batuğ Y. iki kuzeniyle masada oturuyordu. Bir süre sonra yanına gelen 15-16 yaşlarındaki Kayra K. Ç., “Neden bakıyorsun” diyerek önce sandalyeye tekme attı, ardından yüzüne tokat vurdu. Aynı anda gruba katılan Batuhan K. ise Batuğ Y.’ye yumruk attı. Kısa süren arbede, restorandaki bir vatandaşın araya girmesiyle sona erdi.

GÜVENLİK KAMERASI OLAYI SANİYE SANİYE KAYDETTİ

İşyerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntüler, saldırının anbean nasıl gerçekleştiğini gözler önüne serdi. Yumruk darbesiyle yüzünden yaralanan genç, kendi imkanlarıyla hastaneye gitti. Yapılan kontrollerde burnunda kırıklar tespit edildi ve ertesi gün ameliyat oldu. Tedavisi devam eden Batuğ Y., psikolojik destek almaya başladı.

ŞÜPHELİLER GÖZALTINA ALINDI

Batuğ Y.’nin ailesinin şikayeti üzerine Konyaaltı Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Araştırma Büro Amirliği ekipleri, kamera kayıtlarını inceleyerek saldırganların kimliklerini tespit etti. Kayra K. Ç. ve Batuhan K., ikametlerinde gözaltına alınarak Çocuk Şube Müdürlüğü’ne teslim edildi.

BABA: “AKRAN ZORBALIĞINA KARŞI YASA ÇIKARTILMALI”

Oğlunun burnundaki kırıklar nedeniyle rapor alan baba Cihangir Yılmaz, büyük tepki gösterdi. Yılmaz, “Oğlum tanımadığı 8-9 çocuk tarafından ‘Neden bakıyorsun’ denilerek darp edildi, burnu kırıldı, ameliyat oldu. Psikolojisi bozuk, destek alıyoruz. Devletimizin akran zorbalığına karşı acilen yasa çıkartması gerekiyor” dedi

“AİLELERE BÜYÜK SORUMLULUK DÜŞÜYOR”

Baba Yılmaz, şiddetin önlenmesi için ailelere de çağrıda bulundu: “Köpek sahibi köpeği ısırınca ceza alırken, çocuklar sahipsiz gibi. Anne babalara çok sorumluluk düşüyor. Kanun çıkarken aileler de sorumlu tutulmalı. Çocuklarımızı hayırlı birey olarak yetiştiriyoruz ama televizyon ve sosyal medya etkisiyle şiddet normalleşiyor. Bir an önce bilinçli birey yetiştirmek ve yasal düzenleme yapmak şart.”

Olay, Antalya’da akran zorbalığının ulaştığı boyutu bir kez daha gözler önüne sererken, aileler ve yetkililerden acil önlem çağrıları yükseliyor.