Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde yalnızca bir kanun oylanmayacak. Bir siyasi hikâyenin de inandırıcılığı test edilecek.

Eğer adı “Terörsüz Türkiye” olan, DEM Parti açısından “Barış ve Demokratik Toplum” sürecinin hukuki zemini olarak sunulan çerçeve yasaya hem CHP hem de kısa süre önce CHP’den ayrılarak kurulan Yeni Parti “evet” derse, ortada çok daha önemli bir siyasi soru kalacak:

Peki siz neden ayrıldınız?

Çünkü Türkiye’nin bugün yaşadığı siyasi tabloya bakıldığında CHP ile Yeni Parti arasındaki ayrılık, yalnızca bir isim, kadro veya yönetim tartışması olarak anlatılmadı. Ortada çok daha büyük bir iddia vardı. Bir tarafta seçilmiş iradenin hukuk eliyle tasfiye edilmesine karşı çıkıldığı, diğer tarafta Türkiye’nin yönetim anlayışına itiraz edildiği, yeni bir siyasi hat oluşturulduğu söylendi.

Yeni Parti’nin kuruluşu da zaten böyle bir iddia üzerine gerçekleşti. Özgür Özel ve 91 milletvekilinin CHP’den ayrılmasıyla Yeni Parti Meclis’in ikinci büyük partisi, dolayısıyla ana muhalefet partisi haline geldi.

Böylesine kısa bir süre önce “Biz başka bir siyasi anlayışı temsil ediyoruz” diyerek ayrılan iki yapının, Türkiye’nin geleceğini doğrudan ilgilendiren en temel meselelerden birinde aynı noktaya gelmesi elbette mümkündür.

Ama o zaman başka bir şey de mümkün hale gelir:

Ayrılığın gerekçelerini yeniden sorgulamak.

Çünkü siyaset yalnızca kimin yönettiğiyle değil, hangi temel meselelerde nerede durduğu ile anlam kazanır.

Bugün çerçeve yasa konusunda yaşanan tartışma tam da bu nedenle önemlidir.

CHP cephesinden daha önce yapılan açıklamalarda, yasanın geciktiği ve çerçevesinin toplumsal barış olması gerektiği söylenmişti. CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, yasanın demokratikleşme ve yaşanan hukuksuzluklara ilişkin düzenlemeleri de içermesi gerektiğini ifade etmişti.

Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel ise bugün artık daha açık bir yerde duruyor. Çerçeve yasa için, “Herkes imza attı bunun altına, imza namustur. Biz imzamızın arkasındayız” diyor. Ardından bu desteği şehit cenazelerinin ve anaların gözyaşlarının sona ermesi gerekçesiyle savunuyor ve iktidarın gönderdiği temsilcilerin attıkları imzanın arkasında durmaları halinde kayyumlar, Can Atalay, Selahattin Demirtaş ve siyasi tutuklular konusunda da sonuç beklediklerini söylüyor.

Bu yaklaşım kendi içinde tartışılabilir.

Hatta çok daha sert biçimde tartışılmalıdır.

Fakat asıl mesele burada başka.

CHP ile Yeni Parti aynı metnin altına imza atacaksa, iki parti arasındaki ayrılığın siyasi anlamı nedir?

Çünkü seçmen açısından siyaset, “Biz ayrı partiyiz” demekten ibaret değildir. Seçmen, ayrılığın arkasında bir fikir, bir ilke, bir gelecek tasavvuru arar.

Eğer Türkiye’nin kaderini ilgilendiren böylesine büyük bir konuda iki parti aynı şeyi söylüyor, aynı metne destek veriyor ve aynı siyasi sonucu savunuyorsa, ayrılığın geri kalan gerekçeleri zaman içinde ister istemez teferruat olarak görülmeye başlanacaktır.

Daha kötüsü, toplumda zaten var olan bir şüphe güçlenecektir:

Türkiye’de temel siyasi argüman gerçekten ülkeyi yönetmek midir?

Yani partiler arasındaki ayrılıklar ilke ve program farklılıklarından çok, “Kim yönetecek?” sorusuna mı indirgenmektedir?

Bu soru özellikle Yeni Parti açısından önemlidir.

Çünkü yeni bir parti kurmak, yalnızca eski partiden ayrılmak değildir. Yeni bir siyasi iddia ortaya koymaktır. “Biz başka türlü yöneteceğiz” demektir.

Fakat daha kuruluşunun üzerinden haftalar geçmişken, eski partiyle aynı kritik yasaya aynı yönde oy veriliyorsa seçmenin zihninde şu soru belirir:

Madem Türkiye’nin en önemli meselelerinden birinde aynı yerde duruyordunuz, sizi birbirinizden ayıran temel mesele neydi?

Bunun cevabı yalnızca “parti yönetimi”, “hukuk”, “kayyum”, “mutlak butlan” ya da “seçilmiş yönetim” üzerinden verilemez. Çünkü bütün bunların sonunda siyaset yeniden aynı yere, yani Türkiye’yi kimin yöneteceği meselesine dönüyor.

Oysa Türkiye'nin bugün ihtiyacı olan şey, iktidar olmak için kurulmuş yeni bir siyasi organizasyondan çok, neden iktidar olmak istediğini anlatabilen bir siyasi iddiadır.

Burada CHP'nin ve Yeni Parti'nin aynı yere gelmesini eleştirirken barış meselesinin kendisine karşı çıkmak da gerekmiyor.

Tam tersine.

Türkiye'nin terörün sona ermesini, silahların susmasını ve vatandaşlarının artık şehit cenazelerinde buluşmamasını istemesi son derece anlaşılırdır. Zaten mesele de burada başlıyor.

Barış istiyoruz demek başka, hangi şartlarda ve hangi yöntemle bir barış inşa edileceğini tartışmak başka şeydir.

Bir sürece “evet” demek, o sürecin bütün ayrıntılarını tartışma hakkından vazgeçmek anlamına gelmemelidir.

Üstelik ortada henüz kamuoyunun uzun süre boyunca bütün ayrıntılarını bilmediği bir metin tartışması var. Çerçeve yasanın içeriğinin uzun süre siyasi partilerle paylaşılmaması da eleştirilmişti. DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan bile temmuz sonunda siyasi partilerle paylaşılmış yazılı bir taslak bulunmadığını söylemişti.

İşte bu yüzden yarınki oylama sadece “barıştan yana mısınız, değil misiniz?” sorusuna indirgenmemeli.

Çünkü hayır demek savaş istemek olmadığı gibi, evet demek de tek başına barış getirmiyor.

Asıl soru şudur:

Bu yasa Türkiye'nin hangi geleceğini kuruyor?

Ve eğer CHP ile Yeni Parti bu geleceğin aynı olduğuna inanıyorsa, o zaman Türkiye'nin karşısına şu siyasi gerçek çıkacaktır:

Birbirlerinden ayrılmalarını gerektiren temel meseleler ortadan kalkmış demektir.

Böyle bir durumda iki partinin yeniden birleşmesini önermek artık bir siyasi şaka olmaktan çıkar.

Çünkü kısa süre önce ayrılmış iki parti, Türkiye'nin kaderinin konuşulduğu anda yeniden aynı noktada buluşuyorsa, bundan sonraki ayrılık gerekçeleri seçmenin gözünde giderek daha fazla siyasi tercih değil, menfaat veya teferruat olarak değerlendirilebilir.

Siyaset bununla baş edemez.

Çünkü seçmen sonunda çok basit bir soru sorar:

“Aynı yerde duruyorsanız neden ayrıldınız?”

Ve bu soruya inandırıcı bir cevap verilemediği zaman, mesele artık CHP'nin mi, Yeni Parti'nin mi haklı olduğu olmaktan çıkar.

Türkiye'de siyasetin gerçekten ilkeler üzerinden mi, yoksa yönetimde kalmak veya yönetimi ele geçirmek üzerinden mi yapıldığı tartışmasına dönüşür.

Belki de yarın Meclis'te yapılacak oylamanın asıl önemi tam olarak budur.