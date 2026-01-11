Sanatçı Necmi Sancak, İKSV'den aldığı ''En iyi Film'' ödülünü çöpe atarak protesto etti.

Filistin’de yaşanan sivil kayıplara dikkat çeken Sancak, bu tür iş birliklerinin mevcut koşullarda kabul edilemeyeceğini belirtti. Sanatın ahlaki bir duruşu olması gerektiğini vurgulayan sanatçı, “Sanat, propaganda aracı haline getirilemez” ifadelerini kullandı.

Açıklamanın ardından sosyal medyada geniş bir tartışma yaşanırken, Sancak kamuoyuna boykot çağrısında bulundu.

Tepkiler üzerine İKSV, İsrail’den iki müzenin yer aldığı uluslararası üyelik programından çekilme kararı aldığını açıkladı. Vakıf, Gazze’de yaşanan insani krize duyarlılıklarını da vurguladı.