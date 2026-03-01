ABD ve İsrail tarafından, İran'a yönelik dün saldırıları sürüyor. İran devlet televizyonu, Ali Hamaney'in hayatını kaybettiğini, "İran İslam devrimi lideri şehadete ulaştı" diyerek duyurdu. İran’da 40 günlük yas ve 7 günlük resmi tatil ilan edildi.

NECMETTİN ERBAKAN’IN 30 YIL ÖNCEKİ VİDEOSU

ABD ve İsrail’in İran saldırılarının ardından merhum Başbakan Necmettin Erbakan’ın 1996 yılında Tahran'daki Stratejik Araştırmalar Merkezi'nde yaptığı konuşmanın videosu çıktı. 1996 yılında Tahran'daki Stratejik Araştırmalar Merkezi'nde yaptığı konuşmada şunları söylüyor:

"Necmettin Erbakan “Amerika İran’ı gelip işgal etmek istiyor. Nesine güveniyor? İran denizine 3-5 tane uçak gemisi getirecek, oradan füzeleri atıp Tahran’ı bombalayacak, bütün diğer merkezleri bombalayacak. Biz ne yapacağız? Efendim bizim de buna karşı gücümüz var, kendimizi aldatmayalım. Cenabı Allah’ın bize emri var. Düşmanın silahından daha üstününe hazırlık yapınız diyor, Cenabı Allah”