Ekonomist Necmettin Batırel gram altın için rakam verdi: Kritik eşik açıklandı

24 ayar gram altında ise 6 bin TL seviyesinin önemli bir destek olduğunu söyleyen Batırel, faiz artışı gerçekleşmesi halinde bu seviyenin de kırılabileceğini belirterek kısa vadede gram altının 5 bin 900 TL'ye kadar gerileyebileceği tahmininde bulundu.