TGRT Haber 'e konuşan ekonomist Necmettin Batırel, jeopolitik gelişmelerin gölgesinde altın, döviz ve petrol piyasalarına ilişkin kısa ve uzun vadeli beklentilerini paylaştı. Batırel, özellikle gram altın için kritik destek seviyesine dikkat çekti.
Ekonomist Necmettin Batırel gram altın için rakam verdi: Kritik eşik açıklandı
Ekonomist Necmettin Batırel, gram altın, dolar, euro ve Brent petrol piyasalarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Gram altında 6 bin TL desteğine dikkat çeken Batırel, bu seviyenin kırılması halinde fiyatın 5 bin 900 TL'ye kadar gerileyebileceğini söyledi.Kaynak: Diğer
Gram altında kritik seviye
Batırel, ABD Merkez Bankası'nın (FED) faiz artırımı ihtimalinin altın fiyatları üzerinde baskı oluşturduğunu belirtti. Ons altında 4 bin dolar desteğinin kırılması halinde önce 3 bin 970-3 bin 950, ardından 3 bin 900 dolar seviyelerinin gündeme gelebileceğini ifade etti.
24 ayar gram altında ise 6 bin TL seviyesinin önemli bir destek olduğunu söyleyen Batırel, faiz artışı gerçekleşmesi halinde bu seviyenin de kırılabileceğini belirterek kısa vadede gram altının 5 bin 900 TL'ye kadar gerileyebileceği tahmininde bulundu.
Risk almak istemeyen yatırımcılar için mevcut seviyelerin kâr satışı fırsatı olabileceğini de sözlerine ekledi.
Dolar ve euro için yıl sonu beklentisi
Batırel, ABD-İran hattındaki gelişmeler ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın sıkı para politikası nedeniyle döviz kurlarındaki yükselişin sınırlı kaldığını ifade etti.
Kısa vadede doların 47,70 TL, euronun ise 54,10 TL seviyelerinde hareket edebileceğini belirten Batırel, yıl sonunda doların 51-52 TL, euronun ise 62-64 TL bandına ulaşmasını beklediğini söyledi.
Brent petrolde 90 dolar kritik eşik
Batırel, Brent petrolde yükseliş trendinin sürdüğünü belirterek 90 dolar seviyesinin kritik direnç olduğunu ifade etti.
Orta Doğu'daki jeopolitik risklerin tamamen ortadan kalkmadığını vurgulayan Batırel, 90 dolar seviyesinin aşılması halinde Brent petrolde yeniden 100 dolar seviyelerinin gündeme gelebileceğini kaydetti.