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Kaynak: Haber Merkezi

Türk tiyatrosunun önemli isimlerinden, 2013 yılında hayatını kaybeden Nejat Uygur'un eşi ve oyuncular Süheyl ile Behzat Uygur'un annesi Necla Uygur son yolculuğuna uğurlandı.

Bir süredir tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Necla Uygur için Teşvikiye Camii'nde cenaze töreni düzenlendi.

Törene Uygur'un oğulları Ahmet, Süheyl, Süha, Kemal ve Behzat Uygur'un yanı sıra İBB Başkan Vekili Nuri Aslan, Müjdat Gezen, Aliye Uzunatağan, Nilgün Belgün, Murat Akkoyun, Nur Sürer, Şevket Çoruh, İskender Bağcılar, Zeyno Günenç ve sanat dünyasından çok sayıda isim katıldı.

İkindi namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası Necla Uygur'un cenazesi Feriköy Mezarlığı'nda toprağa verildi.

"ÇOK GÜZEL ÇOCUKLAR BIRAKTILAR BİZE"

Oyuncu Aliye Uzunatağan, Necla ve Nejat Uygur'u çok sevdiğini belirterek, "Onun için burada olmak istedim. Üzgünüm. Çok güzel çocuklar bıraktılar bize. Nurlarda uyusunlar ikisi de. Kavuşuyorlar bugün bence" dedi.

"NEJAT ABİ'NİN YANINA YOLLUYORUZ ONU"

Şevket Çoruh ise Uygur ailesine başsağlığı dileyerek, "Çok değerli, kıymetli bir ablamızdı, teyzemizdi. Dediğim gibi Nejat Abi'nin yanına yolluyoruz onu" ifadelerini kullandı.

"DEĞERLİ BİR SANATÇIYI KAYBETTİK"

İskender Bağcılar da Necla Uygur ile uzun yıllar birlikte çalıştıklarını anlatarak, "Hepimizin başı sağ olsun. Değerli bir sanatçıyı kaybettik" dedi.

Bağcılar, yaklaşık bir yıl önce Uygur ile doktorlarının yanında görüştüğünü ve o dönem kendisinin iyi göründüğünü de anlattı.

ZAFER ALGÖZ: BİRER BİRER VEDA EDİP GİDİYORLAR

Zafer Algöz ise Necla Uygur'un hem Nejat Uygur'un hayat arkadaşı hem de sahne arkadaşı olduğunu hatırlattı.

Uygur'un çocuklarını tiyatro kulislerinde ve turnelerde büyüttüğünü söylediğini aktaran Algöz, "Eski o güzel oyuncular yok ki artık. Hepsi birer birer bize veda edip gidiyorlar. Allah mekanını cennet eylesin" diye konuştu.

NİLGÜN BELGÜN: MUTSUZUM VE ÜZGÜNÜM

Nilgün Belgün de Necla Uygur'u yakından tanıdığını ve çok sevdiğini belirterek, "Hep buralarda karşılaşırdık onunla. Onun için mutsuzum ve üzgünüm" ifadelerini kullandı.