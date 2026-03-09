Ankara 27. Aile Mahkemesi’nin "somut delil eksikliği" nedeniyle reddettiği davada geri adım atmayan 55 yaşındaki Necla Özmen, hukuk mücadelesini derinleştiriyor. Türkiye’deki karara itiraz ederek dosyayı istinafa taşıyan Özmen, eş zamanlı olarak ABD elçiliği aracılığıyla Amerikan Aile Mahkemesi’ne de başvurduğunu açıkladı.

Özmen, çocukluk yıllarında bir Türk aileye verildiğini ve gerçeği kendisine bakan annesinden öğrendiğini iddia ederek, kesin sonuç için DNA testi talebini yineliyor.

İRAN ÇIKIŞI SOSYAL MEDYAYI SALLADI

Son yayınladığı İngilizce videoda doğrudan Donald Trump’a hitap eden Özmen, siyasi gelişmeleri kendi özel durumuyla ilişkilendirdi. Trump’ın İran’a yönelik sert politikalarını eleştiren Özmen, şu çarpıcı ifadeleri kullandı:

"Beni gündemden düşürmek için İran'a savaş açtın. Help me (yardım et). Babacığım, tarafım İran. Diğer ülkelerin iç işlerine karışma, bana bir baba olarak sahip çık."



SÜREÇ NASIL İLERLEYECEK?

Özmen, Amerika’daki Türk avukatlarla iletişimde olduğunu ve davanın orada da takip edildiğini belirtiyor. ABD mahkemelerinin bu sıra dışı iddiayı kabul edip etmeyeceği ve DNA testi talebine nasıl bir yanıt vereceği, önümüzdeki günlerde uluslararası hukuk çevrelerinde de yakından takip edilecek.