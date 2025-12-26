Beşiktaş, uzun yıllar takımın kaptanlığını yapan Necip Uysal ve Mert Günok ile yollarını ayırma kararı aldığını bugün resmi açıklamayla kamuoyuna duyurdu.

Altyapısından yetişip 22 yıl boyunca formasını giydiği Beşiktaş'ta kadro planlamasının dışında kalmasının ardından ilk açıklamalarında bulunan Necip Uysal, süreci anlamaya çalıştığını ifade etti.

NECİP UYSAL: 'DENEDİM AMA SERGEN HOCAYLA KONUŞAMADIM'

TRT Spor'dan Fatih Doğan'a konuşan Necip Uysal, "Bizim bildiğimiz de yapılan açıklama kadar. Sergen hocanın sportif kararı dediler. Bildiğimiz başka bir gerekçe yok. Denedim ama hocayla da henüz konuşamadık. 22 yıldır şerefle formasını giydiğim camiama en ufak zarar verecek bir ifade kullanmak istemiyorum. O yüzden süreci anlamaya çalışacağız” dedi.