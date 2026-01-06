Hareketli bir transfer dönemi geçiren Karagümrük’te arka arkaya ayrılıklar yaşandı. Bu minvalde kadrosunu güçlendirmek isteyen Karagümrük, 34 yaşındaki Necip Uysal’a transfer teklifi götürdü.

“FUTBOLU BEŞİKTAŞ’TA BIRAKACAĞIM”

Karagümrük’ten gelen teklifin ardından Necip Uysal, “Transfer teklifi için teşekkür ederim ancak ben futbolu Beşiktaş forması altında bırakacağım.” cevabını verdi.

BEŞİKTAŞ KARİYERİ

Beşiktaş altyapısında yetişen Necip Uysal, A takım forması ile 466 resmi maça çıktı. 6 gol attı, 19 da asisti bulunuyor.