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Kaynak: Haber Merkezi

Beşiktaş altyapısında yetişen ve siyah-beyazlı kulüpte toplam 22,5 yıl geçiren Necip Uysal, futbolu bırakmasının ardından yeni kariyeri için ilk adımını attı.

ANTRENÖRLÜK KURSUNA BAŞLADI

35 yaşındaki Necip Uysal, antrenörlük kursuna başladığını sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu. Uysal, kursta çekilen bir fotoğrafını da takipçileriyle paylaştı.

2004 yılında Beşiktaş'ın altyapısına katılan Necip Uysal, 2009 yılında siyah-beyazlı kulüple profesyonel sözleşme imzalamıştı.

BEŞİKTAŞ'TA 466 MAÇA ÇIKTI

Kariyeri boyunca Beşiktaş formasıyla 466 resmi karşılaşmada görev yapan Necip Uysal, 6 gol atarken 19 asist yaptı.

Siyah-beyazlı formayla uzun yıllar mücadele eden Uysal, Beşiktaş kariyerinde 3 Süper Lig, 3 Türkiye Kupası ve 1 Süper Kupa şampiyonluğu yaşadı.