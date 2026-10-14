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Kaynak: Haber Merkezi

Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Necip Hablemitoğlu’nun 18 Aralık 2002’de Ankara’daki konutunun önünde uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmesine ilişkin davada yargılama sürdü. Ankara 32. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen ve 10 sanığın yargılandığı duruşmada, cinayet öncesindeki günlere ait görüntülerin incelendiği soruşturmanın tamamlanması beklendi. Mahkeme, ilgili soruşturmanın aşamasının öğrenilmesi için Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na yazı gönderilmesine ve duruşmanın 24 Mart 2027’de yapılmasına hükmetti.

Cumhuriyet gazetesinde Aytunç Ürkmez’in aktardığı bilgilere göre duruşma salonunda tutuksuz yargılanan Mehmet Narin, Levent Göktaş, Fikret Emek, Aydın Köstem ve Ahmet Tarkan Mumcuoğlu bulundu. Aynı davada tutuklu olan Nuri Gökhan Bozkır ile farklı bir dosya nedeniyle cezaevinde bulunan Enver Altaylı, duruşmaya SEGBİS aracılığıyla katıldı. Hablemitoğlu ailesini temsil eden avukat Ersan Barkın ile sanıkların avukatları da yargılamayı takip etti.

KAMERA KAYITLARI İÇİN YÜRÜTÜLEN SORUŞTURMA BEKLENİYOR

Duruşmada söz alan aile avukatı Ersan Barkın, Hablemitoğlu’nun ölümünden önceki günlere ait iki ayrı görüntü grubuyla ilgili incelemeyi gündeme getirdi. Bunlardan ilki, suikasttan dört gün önce Eskişehir’de düzenlenen konferansa, diğeri ise cinayetin yaşandığı gün Hablemitoğlu’nun alışveriş yaptığı Migros mağazasına ait güvenlik kamerası kayıtlarıydı.

Barkın, görüntülerdeki kişilerin kimliklerinin belirlenmesi amacıyla başlatılan soruşturmanın henüz sürdüğünü belirtti. Ailenin avukatı, bu kişilerin kim olduğunun açıklığa kavuşabilmesi için soruşturmanın sonuçlanmasının ardından yargılamaya devam edilmesini talep etti.

Sanık Levent Göktaş ise savunmasını dokuz sayfalık bir metinle mahkemeye sundu. Göktaş, cinayetin gerçekleştiği dönemde Kazakistan’da verdiği kursa ilişkin sertifikayı savunmasına eklediğini belirtti. Ayrıca aynı ülkede fotoğraf çektiren ve tetikçilik suçlamasıyla yargılanan Ahmet Tarkan Mumcuoğlu’na ait fotoğrafları da dosyaya dahil ettiğini açıkladı.

Duruşmada beyanda bulunan diğer sanıklar, haklarında uygulanan adli kontrol hükümlerinin sona erdirilmesini istedi. Sanıklar, Hablemitoğlu’nun Eskişehir’de katıldığı konferans ile cinayet günü gittiği Migros’a ilişkin kayıtlar hakkında yürütülen incelemenin bitirilmesi yönündeki taleplerini de yineledi.

GÖKTAŞ’IN MÜDAFİİ, ADLİ KONTROL KARARININ KALDIRILMASINI İSTEDİ

Sanıkların açıklamalarının ardından avukatların beyanları dinlendi. Levent Göktaş’ın avukatı, müvekkilinin 2022 yılından bu yana adli kontrol altında tutulmasını eleştirdi. Bu uygulamanın gerekçesini önceki savcı Zafer Ergün tarafından hazırlanan ve kendisinin iftira olarak nitelendirdiği iddianameye bağladı.

Müvekkilinin bu süreçte eşinin mezarını ziyaret edemediğini ve avukatlık bürosunu kapatmak zorunda kaldığını söyledi, Ergün’ün savcılık görevinden ayrılarak avukatlığa başladığını hatırlattı. Başka bir davada Ergün ile Göktaş’ın karşılıklı olarak müdafilik görevini üstlendiğini belirterek adli kontrolün kaldırılması hâlinde iki ismin karşı karşıya gelebileceğini ifade etti.

Dosyada dinlenen tanıkların anlatımlarına da itiraz etti. Hasan Atilla Uğur ile Refik Ali Uçarcı’nın gerçeği yansıtmayan beyanlarda bulunduğunu ileri süren avukat, Uğur’un cinayetten bir gün sonra Uçarcı’yı Ergenekon dosyası kapsamında sorguladığını söyledi. Bu sorgulamanın gizlendiğini öne sürerek konunun ayrıca araştırılması gerektiğini dile getirdi.

MUMCUOĞLU’NUN AVUKATINDAN SORUŞTURMADAKİ GÖRÜNTÜLERE İLİŞKİN AÇIKLAMA

Ahmet Tarkan Mumcuoğlu’nun avukatı ise, dosyada yürütülen soruşturma ile kovuşturma süreçlerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Turan, Hablemitoğlu’nun takip edildiğine ilişkin şüphelerin devam eden soruşturmada ortaya konulduğunu savundu.

Söz konusu delillerin 2019 yılında belirginleştiğini ancak şüphelilerin kimliklerinin belirlenmesi için o dönemde gerekli girişimlerin yapılmadığını ileri süren avukat, kamera kayıtlarının hem soruşturma hem de mahkeme aşamasında değerlendirme konusu olmadığını söyledi.

Turan, dosyada yargılanan kişilerin cinayetle ilgili asıl şüpheliler olmadığını savunarak, “Geldiğimiz aşamada bu davanın sanıkları bu dosyada değildir” ifadesini kullandı. Avukat, bu değerlendirmesinden hareketle sanıklar üzerindeki adli kontrol uygulamasının devam etmesini gerektiren bir durum bulunmadığını öne sürdü.

İMZA YÜKÜMLÜLÜĞÜ KALDIRILDI, YURT DIŞI YASAĞI SÜRDÜ

Duruşma sonunda ara kararını açıklayan mahkeme, tutuksuz sanıkların belirli aralıklarla imza verme zorunluluğuna son verdi. Buna karşılık sanıkların il dışına çıkmasını engelleyen adli kontrol tedbirlerinin uygulanmasına devam edilmesini kararlaştırdı.

Mahkeme heyeti, Hablemitoğlu’nun öldürülmesinden önceki dört güne ait görüntülerle ilgili soruşturmanın güncel durumunun bildirilmesi için Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına müzekkere gönderilmesine de karar verdi.

Necip Hablemitoğlu suikastına ilişkin davanın bir sonraki duruşması 24 Mart 2027’de görülecek.