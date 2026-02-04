Türk sinemasında sayısız yapımda rol alan Necdet Kökeş, 15 Aralık 2025 tarihinde yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle hastaneye kaldırılmıştı. Uzun süredir tedavi gören usta oyuncu, 2 Şubat’ta hayata veda etti.

82 yaşında yaşamını yitiren Kökeş için düzenlenen törende, meslektaşları ve dostları hazır bulundu. Ancak katılımın beklenenin altında kalması dikkat çekti. Nur Sürer, törendeki konuşmasında sitem dolu ifadeler kullandı.

"YAZIKLAR OLSUN"

Sürer, “O dönemin başrolünde yer alan kadın ve erkek oyuncuları burada görmeyi isterdim ama kimse yok. Onlar 250-300 filmde başrol oynadıysa, Necdet ve onun gibiler 1500’e yakın filmde emek verdi. Bugün geriye baktığımızda yanımızda sadece o dönemi yaşayan birkaç arkadaş kaldı. Yazıklar olsun,” sözleriyle tepkisini dile getirdi.