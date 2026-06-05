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Türk televizyonlarının unutulmaz yapımları arasında yer alan Aşk-ı Memnu dizisinde canlandırdığı Firdevs Yöreoğlu karakteriyle geniş kitlelerin hafızasında yer edinen Çehre, zaman zaman yaptığı samimi açıklamalarla da gündeme geliyor.

Yıllara rağmen doğal görünümünü koruyan usta sanatçı, son röportajında estetik müdahalelere ilişkin düşüncelerini paylaştı. Yüzüne herhangi bir işlem yaptırma konusunda çekinceleri olduğunu belirten Çehre, doğal yaşlanmayı tercih ettiğini ifade etti.

“Kırışıklıklarım var ama yüz gerdirme işlemlerine sıcak bakmıyorum. Üstelik bu izleri seviyorum,” diyen oyuncu, yaş almanın getirdiği değişimleri kabullendiğini dile getirdi.