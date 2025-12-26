Kamusal tartışmaların dili sertleştikçe, hukuk ile ahlak, ifade özgürlüğü ile hakaret arasındaki sınırlar da giderek belirsizleşiyor. Özellikle sosyal medya mecralarında, hukuki nitelendirmelerin çoğu zaman yargılamanın önüne geçtiği; suçun, daha iddianame yazılmadan kesinlik kazandığı bir atmosfer oluşmuş durumda. Bu ortamda “neyin suç, neyin yalnızca fikir açıklaması olduğu” sorusu, teknik bir ceza hukuku tartışmasından ziyade, dönemin siyasal ve toplumsal iklimiyle iç içe geçmiş bir mesele hâline geliyor. Son dönemde tekrarlanan Allah belanı versin ifadesi etrafında gelişen tartışmalar da bu belirsizliğin çarpıcı örneklerinden biri.

İfade özgürlüğü, hukuk teorisi açısından demokratik toplumun temel direklerinden biri olarak kabul edilir. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin yerleşik içtihadı, bu özgürlüğün yalnızca ölçülü ve nazik düşünceleri değil; rahatsız edici, sarsıcı ve hatta incitici ifadeleri de kapsadığını söyler. Ancak aynı içtihat, ifade özgürlüğünün mutlak olmadığını, başkalarının şeref ve itibarının korunması amacıyla sınırlanabileceğini de kabul eder. Sorun tam da bu eşikte başlar: Bir söz ne zaman sert bir fikir beyanı olmaktan çıkar, ne zaman hukuki yaptırımı gerektiren bir saldırıya dönüşür?

Allah belanı versin ifadesi, gündelik dilde sık kullanılan, kültürel bağlamı güçlü, fakat açık biçimde beddua içeren bir söz. Ceza hukuku bakımından hakaret suçunun oluşabilmesi için mağdurun onur, şeref ve saygınlığını rencide edici bir fiil ya da sövmenin bulunması gerekir. Bedduanın bu kapsamda değerlendirilip değerlendirilmeyeceği ise yargısal yorumlara bağlıdır. Nitekim Yargıtay’ın farklı dönemlerde verdiği kararlarda, benzer ifadelerin kimi zaman kaba ve nezaketsiz söz sayıldığı, kimi zaman ise hakaret suçu kapsamında değerlendirildiği görülür. Aynı sözün farklı sonuçlar doğurabilmesi, hukukun yalnızca metinlerden değil, yorumdan ve bağlamdan ibaret olduğunu gösterir.

Ancak burada yalnızca hukuki teknik bir belirsizlikten söz etmiyoruz. Daha derin bir sorunla karşı karşıyayız: Zamanın ruhu. Toplumsal ve siyasal kutuplaşmanın yoğunlaştığı dönemlerde, hukuki eşiklerin de fiilen değiştiğine dair güçlü bir kanaat oluşuyor. Hukuk normları yerli yerinde dururken, onların uygulanış biçimi farklılaşıyor. Dün ifade özgürlüğü kapsamında görülen bir söz, bugün kamu düzenini bozucu ya da hedef gösterici olarak yorumlanabiliyor. Bu durum, hukukun en temel ilkelerinden biri olan öngörülebilirliği ciddi biçimde zedelemiyor mu?

Tam bu noktada, kaçınılmaz bir soru kendini dayatıyor: Bir sözün hakaret sayılması için, onu söyleyenle muhatabın aynı siyasal dönemde mi yer alması gerekiyor? Yoksa belirleyici olan, bir önceki dönemde nerede durdukları mı? Daha açık soralım: Dün muhalefet konumundayken “sert eleştiri” olarak kabul edilen bir ifade, bugün iktidar alanına temas ettiğinde mi suç niteliği kazanıyor? Ya da dün iktidara yakın olduğu için tolere edilen bir dil, bugün saf değiştirdiğinde mi hukukun ilgi alanına giriyor?

Eğer hakaretin sınırları, sözün içeriğinden çok söyleyenin güncel siyasal pozisyonuna göre çiziliyorsa, burada hukuktan ziyade konjonktürel hassasiyetlerden söz etmek gerekir. Bu durumda yargı, fiili değil bağlamı; sözü değil, sözün değdiği yeri tartışır hâle gelir. Hukuk, kelimelerin kendisini değil, siyasal anlamını yargıladığında, suçun maddi unsurlarından uzaklaşmış olmaz mı?

Bu yaklaşımın bir başka sonucu da akademik literatürde “soğutucu etki” olarak adlandırılan durumdur. İfade özgürlüğünün sınırları belirsizleştikçe, bireyler cezai yaptırım ihtimalini gözeterek kendilerini sansürlemeye başlar. Sert eleştiri ile hakaret arasındaki çizginin her an yer değiştirdiği bir ortamda, yurttaş hangi sözünün hukuki sonuç doğuracağını nasıl öngörebilir? Hukukun bu kadar esnek yorumlandığı bir zeminde, özgürlükten söz etmek ne kadar mümkündür?

Burada muhatabın konumu da belirleyici hâle gelir. Kamusal güce talip olan, siyasal tartışmaların merkezinde yer alan aktörler, eleştiriye daha geniş bir hoşgörü göstermek zorunda mıdır? Uluslararası insan hakları hukukunun genel yaklaşımı bu yöndedir. Ancak bu ilke, yerel yargı pratiklerinde her zaman istikrarlı biçimde uygulanmaz. Kimi zaman kamusal figürlerin “daha fazla eleştiriye açık olması” gerektiği söylenir, kimi zaman ise aynı figürler için olağan eleştiriler bile cezai süzgeçten geçirilir. Bu çelişki, hukukun tarafsızlığına dair kuşkuları beslemez mi?

Son kertede mesele, tek bir ifadeyi savunmak ya da mahkûm etmekten çok daha geniştir. Tekrarlanan Allah belanı versin ifadesi, bize ifade özgürlüğünün sınırlarını, hukukun yorum gücünü ve adalet duygusunun ne kadar kırılgan olduğunu yeniden düşünme imkânı sunuyor. Hukuk, dilin tüm sertliğini cezalandırmaya kalktığında toplumsal barışı mı korur, yoksa öfkeyi yer altına mı iter? Daha da önemlisi, hukuku aktörlerin yer değiştirdiği bir siyasal sahnede esnek bir araç hâline getirdiğimizde, yarın kimin sözünün suç sayılmayacağından nasıl emin olabiliriz?

Belki de asıl soru şudur: Hukuku kelimelerle savaşan bir mekanizma hâline getirdiğimizde, geriye hangi özgürlük, hangi adalet kalır?