Yasin Öztekin, kariyerinde yeni bir sayfa açtı. Daha önce Trabzonspor ve Galatasaray başta olmak üzere birçok takımda forma giyen 39 yaşındaki futbolcunun yeni adresi resmen belli oldu.
2025-26 sezonunun ikinci yarısında Yalova FK’dan İzmir Çoruhlu’ya transfer olan tecrübeli oyuncu, yeni sezonda Uşakspor forması giyecek.
Yeni sezon, ilk transfer,— Uşakspor (@Usaksporr) May 11, 2026
Yasin Öztekin Uşakspor’da pic.twitter.com/Uox18WuDfn
TFF 3. Lig ekibi Uşakspor, Yasin Öztekin’i yeni sezonun ilk transferi olarak duyurdu.