Yasin Öztekin, kariyerinde yeni bir sayfa açtı. Daha önce Trabzonspor ve Galatasaray başta olmak üzere birçok takımda forma giyen 39 yaşındaki futbolcunun yeni adresi resmen belli oldu.

2025-26 sezonunun ikinci yarısında Yalova FK’dan İzmir Çoruhlu’ya transfer olan tecrübeli oyuncu, yeni sezonda Uşakspor forması giyecek.

TFF 3. Lig ekibi Uşakspor, Yasin Öztekin’i yeni sezonun ilk transferi olarak duyurdu.

Yasin Öztekin hayatının şokunu yaşadı: 9 gol yiyerek amatöre düştülerYasin Öztekin hayatının şokunu yaşadı: 9 gol yiyerek amatöre düştülerSpor