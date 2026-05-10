Ne yaptın sen Vedat Muriqi! Golleriyle Mallorca'ya hayat verip Mbappe'yi strese soktu

Mallorca, La Liga’nın 35. haftasında sahasında Villarreal ile 1-1 berabere kalırken, Vedat Muriqi attığı golle takımına önemli bir puan kazandırdı ve gol krallığı yarışında iddiasını sürdürdü.

Mallorca, La Liga’nın 35. haftasında sahasında Villarreal ile 1-1 berabere kaldı.

Estadi Mallorca Son Moix’ta oynanan karşılaşmada ev sahibi ekibin golünü Vedat Muriqi kaydetti. Villarreal kalecisinin hatasından yararlanan Muriqi, ilk yarının uzatma dakikalarında topu ağlara gönderdi.

GOL KRALLIĞI KOVALIYOR

Bu golle birlikte Muriqi, bu sezon La Liga’daki 22. golüne ulaştı ve Real Madrid’in yıldızı Kylian Mbappe’nin ardından ligin en skorer ikinci ismi konumuna yükseldi.

Fransız yıldızdan yalnızca 2 gol geride bulunan Muriqi’nin performansı dikkat çekmeye devam ediyor ve gol krallığını kovalıyor. Mbappe sakatlığı sebebiyle maç kaçıracak.

Son üç maçta gol atamayan Kosovalı golcü, Villarreal karşısında yeniden sahneye çıkarak takımına önemli bir puan kazandırdı.

Mallorca bu sonuçla 39 puana yükselirken, Villarreal 69 puanla üst sıralardaki yerini korudu.

GELECEK HAFTA MAÇLARI

Ligde kalma mücadelesi veren Mallorca, bir sonraki hafta deplasmanda Getafe ile karşılaşacak. Villarreal ise sahasında Sevilla’yı konuk edecek.

