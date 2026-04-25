Trendyol Süper Lig’in 31. hafta karşılaşmasında Eyüpspor, sahasında Gaziantep FK’yı konuk etti. Ev sahibi ekip sahadan 3-0’lık kritik bir galibiyetle ayrıldı.

Recep Tayyip Erdoğan Stadı’nda oynanan mücadelenin ilk yarısı golsüz eşitlikle sona erdi.

16 DAKİKADA 3 GOL

İkinci yarıda taraftar desteğini arkasına alan Eyüpspor, 62. dakikada Umut Bozok, 65. dakikada Raux-Yao ve 78. dakikada Metehan Altunbaş’ın golleriyle skoru 3-0’a getirdi. İstanbul ekibi 16 dakika içinde 3 gol bulmayı başarmış oldu.

İLK MAÇTA YENİLGİ

Gaziantep FK’nın yeni teknik direktörü Mirel Radoi ise, takımıyla çıktığı ilk maçta mağlubiyet yaşadı.

UMUT BOZOK MAÇA DAMGA VURDU

Karşılaşmanın ilk golünü atan Umut Bozok, aynı zamanda iki golün de asistini yaparak maçın yıldızı oldu. Eyüpspor, geçtiğimiz hafta da Karagümrük’ü 2-1 mağlup etmişti.

PUAN DURUMU VE GELECEK HAFTA

Bu sonuçla Eyüpspor puanını 28’e yükseltirken, Gaziantep FK 37 puanda kaldı. Süper Lig’de gelecek hafta Eyüpspor, Kayserispor’a konuk olacak; Gaziantep FK ise Beşiktaş’ı ağırlayacak.