Suudi Arabistan Ligi’nin 30. haftasında Al Nassr ile Al Ahli karşı karşıya geldi. Ev sahibi ekip sahadan 2-0’lık galibiyetle ayrıldı.

RONALDO VE COMAN SAHNEDE

Al Nassr’a galibiyeti getiren goller 76. dakikada Cristiano Ronaldo ve 90. dakikada Kingsley Coman’dan geldi. Ronaldo, bu golle kariyerindeki toplam gol sayısını 970’e çıkardı.

MERİH DEMİRAL 90 DAKİKA OYNADI

Milli futbolcu Merih Demiral, Al Ahli formasıyla maça ilk 11’de başladı ve 90 dakika sahada kaldı.


PUAN DURUMUNDA FARK AÇILDI

Bu sonuçla Al Nassr puanını 79’a yükselterek maç fazlasıyla Al Hilal’in 8 puan önüne geçti. Al Ahli ise 66 puanda kaldı.

Al Nassr, şampiyonluk yolunda gelecek hafta Al-Qadsiah deplasmanına çıkacak. Al Ahli ise sahasında Akhdoud’u konuk edecek.

