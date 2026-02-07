Yeniçağ Gazetesi
Anasayfa Spor Ne yaptın sen Onuachu? Trabzonspor tarihine geçti: İstatistikleri altüst etti

Trabzonspor’un Samsunspor’u deplasmanda 3-0 mağlup ettiği maçta 2 golle yıldızlaşan Paul Onuachu Karadeniz derbisine damga vurdu. Onuachu istatistikleri altüst ederek Trabzonspor tarihine geçti.

Trendyol Süper Lig’in 21. haftasında Trabzonspor Samsunspor’u deplasmanda Onuachu (2) ve Muçi’nin golleriyle 3-0 mağlup etti.

Karşılaşmaya attığı 2 golle damga vuran Paul Onuachu Trabzonspor tarihine geçti.

Samsunspor karşısında 4 kez ağları havalandıran Onuachu’nun iki golü biri ofsayt biri de öncesinde bir faul tespit edilerek iptal edildi.

OPTA’nın verilerine göre Onuachu bu sezon Süper Lig’de 5’ten fazla golü bulunan isimler arasında en yüksek gole çevirme oranının sahibi oldu. (%28.3; 15/53).

Süper Lig’de gol sayısını 15’e yükselten Nijeryalı yıldız gol krallığında da Shomurodov’u (14) geride bıraktı.

Öte yandan 31 yaşındaki tecrübeli santrfor, Trabzonspor tarihinde bir Süper Lig sezonundaki iki Samsunspor maçında da ağları havalandıran ilk yabancı oyuncu oldu.

Sezon başında 5.6 milyon Euro karşılığında Southampton’dan Trabzonspor’a transfer olan Onuachu aynı zamanda bordo mavili kulüpte kiralık olarak geçirdiği ilk döneminde Süper Lig’de attığı gol sayısını da şimdiden yakalamayı başardı. (15)

