Ne yaptın sen Onana? Taraftar sitem etmişti: Maçta dünyaları kurtardı

Trendyol Süper Lig'in 23. hafta açında Trabzonspor deplasmanda karşılaştığı Gaziantep FK cephesini 2-1 yendi; Onana maça damga vurdu. İşte detaylar...

Taner Yener Taner Yener
Ne yaptın sen Onana? Taraftar sitem etmişti: Maçta dünyaları kurtardı - Resim: 1

Süper Lig’in 23. hafta maçında Trabzonspor, deplasmanda karşılaştığı Gaziantep FK’yı 2-1 mağlup etti.

Ne yaptın sen Onana? Taraftar sitem etmişti: Maçta dünyaları kurtardı - Resim: 2

Karşılaşmanın 22. dakikasında Gaziantep FK, Bayo’nun golüyle öne geçti. Ancak Trabzonspor, bu gole hızlı yanıt verdi ve 5 dakika içinde bulduğu iki golle skoru lehine çevirerek sahadan 2-1 galip ayrıldı.

Ne yaptın sen Onana? Taraftar sitem etmişti: Maçta dünyaları kurtardı - Resim: 3

Karadeniz ekibinin gollerini Augusto ve Onuachu kaydetti. Nijeryalı yıldızın attığı golün asistini ise Muci yaptı.

Ne yaptın sen Onana? Taraftar sitem etmişti: Maçta dünyaları kurtardı - Resim: 4

Öte yandan Onana, yaptığı kurtarışlarla maçın öne çıkan isimlerinden biri oldu. Kamerunlu file bekçisi, kritik anlarda yaptığı 6 kurtarışla galibiyette önemli rol oynadı.

Ne yaptın sen Onana? Taraftar sitem etmişti: Maçta dünyaları kurtardı - Resim: 5

Deneyimli kaleci, maçtaki performansıyla eski günlerine dair olumlu sinyaller verdi.

Ne yaptın sen Onana? Taraftar sitem etmişti: Maçta dünyaları kurtardı - Resim: 6

Onana, geçen hafta 3-2 kaybedilen Fenerbahçe derbisinde kurtarış yapamaması nedeniyle taraftarların eleştirisine maruz kalmıştı.

Ne yaptın sen Onana? Taraftar sitem etmişti: Maçta dünyaları kurtardı - Resim: 7

Trabzonspor, aldığı galibiyetle puanını 48’e yükselterek 3. sıraya çıktı. Gaziantep FK ise 28 puanda kaldı.

Ne yaptın sen Onana? Taraftar sitem etmişti: Maçta dünyaları kurtardı - Resim: 8

Trabzonspor, bir sonraki maçta evinde F. Karagümrük ile karşılaşacak. Gaziantep FK ise deplasmanda Samsunspor ile karşılaşaca

