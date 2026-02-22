Süper Lig’in 23. hafta maçında Trabzonspor, deplasmanda karşılaştığı Gaziantep FK’yı 2-1 mağlup etti.
Ne yaptın sen Onana? Taraftar sitem etmişti: Maçta dünyaları kurtardı
Trendyol Süper Lig'in 23. hafta açında Trabzonspor deplasmanda karşılaştığı Gaziantep FK cephesini 2-1 yendi; Onana maça damga vurdu. İşte detaylar...Taner Yener
Karşılaşmanın 22. dakikasında Gaziantep FK, Bayo’nun golüyle öne geçti. Ancak Trabzonspor, bu gole hızlı yanıt verdi ve 5 dakika içinde bulduğu iki golle skoru lehine çevirerek sahadan 2-1 galip ayrıldı.
Karadeniz ekibinin gollerini Augusto ve Onuachu kaydetti. Nijeryalı yıldızın attığı golün asistini ise Muci yaptı.
Öte yandan Onana, yaptığı kurtarışlarla maçın öne çıkan isimlerinden biri oldu. Kamerunlu file bekçisi, kritik anlarda yaptığı 6 kurtarışla galibiyette önemli rol oynadı.
Deneyimli kaleci, maçtaki performansıyla eski günlerine dair olumlu sinyaller verdi.
Onana, geçen hafta 3-2 kaybedilen Fenerbahçe derbisinde kurtarış yapamaması nedeniyle taraftarların eleştirisine maruz kalmıştı.
Trabzonspor, aldığı galibiyetle puanını 48’e yükselterek 3. sıraya çıktı. Gaziantep FK ise 28 puanda kaldı.
Trabzonspor, bir sonraki maçta evinde F. Karagümrük ile karşılaşacak. Gaziantep FK ise deplasmanda Samsunspor ile karşılaşaca