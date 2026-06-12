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2026 FIFA Dünya Kupası A Grubu’nda Güney Kore ile Çekya karşı karşıya geldi.

Mücadelenin ilk yarısında gol sesi çıkmazken, 59. dakikada Ladislav Krejci’nin golüyle Çekya 1-0 öne geçti. Bu gole Güney Kore, 67. dakikada In-beom Hwang ile karşılık vererek skoru eşitledi.

HYEON-GYU OH SAHNEYE ÇIKTI

Karşılaşmaya sonradan dahil olan Hyeon-Gyu Oh ise maçın kaderini değiştirdi. 69. dakikada Heung-min Son’un yerine oyuna giren Oh, 80. dakikada attığı golle Güney Kore’ye 2-1’lik galibiyeti getirdi.

Turnuvaya 3 puanla başlayan Güney Kore’de Beşiktaşlı Hyeon-Gyu Oh, performansıyla maçın öne çıkan ismi oldu. Karşılaşmanın ardından konuşan Oh, maça 38 derece ateşle çıktığını belirterek fiziksel olarak zor durumda olmasına rağmen mücadele ettiğini ifade etti.

Öte yandan Hyeon-Gyu Oh'ın performansı dünya basınında da konuşuldu.

BASINDAN ÖNE ÇIKAN BAŞLIKLAR

JTBC: "Onlara neler yapabileceğini gösterdi! Muhteşem formundaki Oh, kusursuz bir 'bitirici gol' attı. Maç öncesinde 38 dereceye ulaşan yüksek ateşiyle kendini iyi hissetmediği bildirilen, dört yıl önceki turnuvada forma numarası bile olmayan yedek oyuncu, geri dönüşün kahramanı oldu."

Nate: "Hyeon-Gyu Oh oyuna girdikten sadece 11 dakika sonra galibiyet golünü attı. Oh, Kore'yi Dünya Kupası krizinden kurtaran bir kahraman haline geldi. Maç öncesinde 38 derece yüksek ateşe rağmen gösterdiği mücadeleci ruh ve ailesinin desteğiyle unutulmaz bir günü tamamladı."

MT: "38 derece ateşle yanmasına rağmen Oh, Çek Cumhuriyeti maçında parladı. Kore'yi kurtaran 'dramatik galibiyet golü"