İtalya Serie A’nın 37. hafta müsabakasında Roma, derbide Lazio’yu 2-0 yendi.

Roma’ya galibiyeti getiren golleri Gianluca Mancini kaydetti. Mancini, 40. dakikada takımını öne geçirdi. 66. dakikada bir kez daha sahneye çıkan İtalyan savunmacı, skoru 2-0’a taşıdı.

DERBİDE KIRMIZI KARTLAR ÇIKTI

Karşılaşmanın 70. dakikasında sahada tansiyon yükseldi.

Çıkan hararetli kavganın ardından Lazio’dan orta saha oyuncusu Nicolo Rovella ve Roma’dan savunmacı Wesley kırmızı kart gördü. İki takım da mücadelenin kalan bölümünü 10 kişi tamamladı.

LAZIO TARAFTARINDAN PROTESTO

Lazio taraftarları, Başkan Claudio Lotito’yu protesto etmek amacıyla derbiye gelmedi.

PUAN DURUMU VE GELECEK HAFTA MAÇLARI

Şampiyonlar Ligi yarışını sürdüren Roma, bu galibiyetle puanını 70’e yükseltti. Lazio ise haftayı 51 puanda tamamladı.

Roma, Serie A’nın son haftasında Hellas Verona’yı ağırlayacak. Lazio ise sezonun son maçında Pisa ile karşılaşacak.