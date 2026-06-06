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Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off yarı final serisi üçüncü maçında Bahçeşehir Koleji, sahasında Beşiktaş Gain’i uzatma sonunda 98-95 mağlup ederek seride 2-1 öne geçti.

İLK PERİYOT BAHÇEŞEHİR’İN

Sinan Erdem Spor Salonu’nda oynanan mücadeleye etkili başlayan ev sahibi ekip, Malachi Flynn ve İsmet Akpınar’ın skor katkısıyla ilk çeyreği 22-15 üstün tamamladı.

İlk periyotta sakatlık yaşayan Beşiktaşlı Jonah Mathews oyundan çıkmasına rağmen, çeyreğin son bölümünde yeniden parkeye döndü.

BEŞİKTAŞ DEVREYE ÖNDE GİRDİ

İkinci çeyrekte toparlanan siyah-beyazlı ekip, Derek Needham, Berk Uğurlu ve Morgan’ın katkılarıyla üstünlüğü ele geçirdi. Beşiktaş Gain, ilk yarıyı 46-40 önde kapattı.

SON ÇEYREKTE NEFESLER TUTULDU

Üçüncü periyotta yeniden oyunun kontrolünü ele alan Bahçeşehir Koleji, son çeyreğe 63-58 üstün girdi.

Karşılıklı sayılarla geçen final periyodunun son anlarında Beşiktaş Gain, Jonah Mathews’un kritik üçlüğüyle skoru 78-78’e getirerek mücadeleyi uzatmaya taşıdı.

KAZANAN UZATMADA BELLİ OLDU

Büyük çekişmeye sahne olan uzatma bölümünde hata yapmayan Bahçeşehir Koleji, parkeden 98-95 galip ayrıldı.

Bu sonuçla seride durumu 2-1’e getiren Bahçeşehir Koleji, finale yükselme yolunda önemli bir avantaj elde etti.

MALACHI FLYNN ŞOV YAPTI

Bahçeşehir cephesinde Malachi Flynn 27 sayı, 5 asitlik performansıyla maça damga vuran isim oldu. Öte yandan Hunter Hale de 19 sayıyla öne çıkan bir diğer isim oldu.

Beşiktaş'ta ise J. Mathews ve Lemar 18'er sayıyla takımı adına öne çıkan isimler oldu.

DÖRDÜNCÜ MAÇ PAZARTESİ GÜNÜ

Üç galibiyete ulaşan takımın finale yükseleceği serinin dördüncü karşılaşması, 8 Haziran Pazartesi günü yine Bahçeşehir Koleji’nin ev sahipliğinde oynanacak.

BAHÇEŞEHİR GERİDEN GELDİ

İlk maçta Beşiktaş sahadan 82-79 galip ayrılarak seride 1-0 öne geçti. İkinci karşılaşmada 101-79 kazanan Bahçeşehir seriyi 1-1'e getirmişti.