Trendyol Süper Lig'in 33. hafta maçında Konyaspor evinde Fenerbahçe'yi ağırladı.

Medaş Konya Büyükşehir Stadyumu’nda oynanan karşılaşmada Fenerbahçe, etkili bir oyunla Konyaspor’u 3-0 mağlup etti.

Maça hızlı başlayan sarı-lacivertliler, 13. dakikada Fred’in golüyle öne geçti. Bu golde Kerem Aktürkoğlu’nun pası ve Anderson Talisca’nın pozisyon yaratıcı hareketi etkili oldu. İlk yarı Fenerbahçe’nin 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

İkinci yarıda baskısını artıran Fenerbahçe, 56. dakikada kornerden Archie Brown’un golüyle farkı ikiye çıkardı. 72. dakikada ise Mert Müldür’ün ceza sahasına çevirdiği topu Fred tamamlayarak skoru 3-0’a getirdi.

Kalan dakikalarda Konyaspor’un çabaları sonuç vermezken, Fenerbahçe oyunun kontrolünü elinde tutarak sahadan net bir galibiyetle ayrıldı.

KONYASPOR-FENERBAHÇE İLK 11'LER

Konyaspor: Bahadır, Thoan, Adil, Uğurcan, Arif, Marko, Melih, Deniz Türüç, Olaigbe, Bardhi, Muleka

Fenerbahçe: Mert Günok, Semedo, Çağlar, Oosterwolde, Levent, Guendouizi, Kante, Fred, Musaba, Kerem, Talisca

KONYASPOR 0-3 FENERBAHÇE (ÖNEMLİ ANLAR)

Atilla Karaoğlan'ın düdüğüyle karşılaşma başladı.

TOP TACA ÇIKTI

5' Konyaspor'un sağ kenardan Deniz'le kullandığı köşe vuruşunda top herkesi aşarak doğrudan taca çıktı.

TALISCA'NIN ŞUTU BARAJDAN DÖNDÜ

7' Fenerbahçe’nin kazandığı serbest vuruşta topun başına geçen Anderson Talisca’nın sert şutu baraja takıldı.

GOOOL! FENERBAHÇE ÖNE GEÇTİ!

13' Kerem Aktürkoğlu’nun pasında Anderson Talisca topun üzerinden atladı. Pozisyonu takip eden Fred, kaleciyle karşı karşıya kaldığı anda topu ağlara gönderdi.

LEVENT ARAYA GİRDİ

17' Konyaspor'un sol kanattan geliştirdiği atakta Olaigbe ortasını yaptı; Levent kademeye girdi ve topu kornere yolladı.

TALISCA'NIN ŞUTUNDA TOP BAHADIR'DA KALDI

20' Musaba'nın pasında topla buluşan Talisca şutunu çekti; top kaleci Bahadır'da kaldı.

ADİL ARAYA GİRDİ

25' Fenerbahçe'de sol kanatta topla buluşan Levent, ortasını yaptı; ceza sahası içine yönelen topta Konyaspor'da Adil araya girdi.

JEVTOVIC ARAYA GİRDİ

36' Merkezde topla buluşan Kante, pasını Kerem'e aktarmak istese de Konyaspor'da Jevtovic araya girerek topu uzaklaştırdı.

LEVENT KADEMEYE GİRDİ

38' Konyaspor'da sağ kanatta topla buluşan Deniz Türüç, ortasını yaptı; Levent kademeye girerek topu kornere yolladı.

GOOOOL GELDİ ANCAK OFSAYT NEDENİYLE İPTAL EDİLDİ

41' Levent Mercan'ın ortasında Oosterwolde çok iyi yükselip topu ağlara gönderdi ancak gol ofsayt nedeniyle iptal edildi.

KONYASPOR 0-1 FENERBAHÇE (İLK YARI SONUCU)

Atilla Karaoğlan'ın düdüğüyle 2. yarı başladı.

FENERBAHÇE GOLE YAKLAŞTI

49' Musaba'nın pasında topla buluşan Fred, şutunu çekti; Bahadır'dan kritik bir kurtarış geldi. Seken topu savunma uzaklaştırdı.

FENERBAHÇE GOLE BİR KEZ DAHA YAKLAŞTI

50' Kerem, ceza sahası yayının üstünden şutunu çekti; ancak top az farkla dışarı çıktı.

FENERBAHÇE FARKI 2'YE ÇIKARDI

56' Fenerbahçe'nin sol taraftan kornerde Archie Brown kafayı vurdu ve topu ağlara gönderdi. Sarı-lacivertli ekip, 2-0 öne geçti.

ADİL KADEMEYE GİRDİ

61' Talisca'nın Musaba'ya aktarmak istediği pasta Adil araya girerek topu uzaklaştırdı.

FENERBAHÇE FARKI 3'E ÇIKARDI

72' Mert Müldür’ün ceza sahası sağ çaprazından içeri çevirdiği topu Fred boş kaleye gönderdi ve farkı 3’e çıkardı.