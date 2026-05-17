Süper Lig’in son hafta maçında şampiyonluğunu daha önce ilan eden Galatasaray, deplasmanda ligde kalma mücadelesi veren Kasımpaşa ile karşı karşıya geldi.

Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu’nda oynanan mücadelede Kasımpaşa, 27. dakikada formda golcüsü Benedyczak’ın attığı golle 1-0 öne geçti. İlk yarı ev sahibi ekibin üstünlüğüyle tamamlandı.

Karşılaşmanın ikinci yarısında iki takım da gol için fırsatlar yakalasa da başka gol sesi çıkmadı ve mücadele 1-0 sona erdi.

Bu sonucun ardından Kasımpaşa puanını 35’e yükselterek ligde kalmayı başardı. Şampiyon Galatasaray ise sezonu 77 puanla tamamladı.

KASIMPAŞA-GALATASARAY İLK 11’LER

Kasımpaşa: Ali, Kamil Ahmet, Opoku Arous, Becao, Cafu, Baldursson, Kerem, Diabate, İrfan Can, Benedyczak.

Galatasaray: Günay, Boey, Singo, Arda, Kaan, Eren, Nhaga, İlkay, Sane, Lang, Icardi.

KASIMPAŞA 1-0 GALATASARAY (ÖNEMLİ ANLAR)

Adnan Deniz Kayatepe'nin düdüğüyle maç başladı.

GALATASARAY LANG'LA GOLE YAKLAŞTI

5' Galatasaray'da sol kanatta topla buluşan Lang şutunu çekti; kaleci Ali, topu kornere çeldi.

KAAN'IN KAFASINDA TOP DIŞARI ÇIKTI

6' Galatasaray'ın Sane ile sağ kanattan kullandığı kornerde Kaan Ayhan kafa vuruşunu yaptı; top üstten dışarı çıktı.

GALATASARAY SAVUNMASI TOPU UZAKLAŞTIRDI

11' Kasımpaşa'nın sağ kanattan geliştirdiği atakta Cafu, ortasını yaptı; Galatasaray savunması topu uzaklaştırdı.

SANE VURDU! TOP KORNERE ÇIKTI

19' İlkay Gündoğan’ın pasında Leroy Sane topa gelişine vurdu. Kasımpaşa savunmasında Opoku’nun kafa müdahalesi sonrası top kornere çıktı.

GOOOLLL! KASIMPAŞA ÖNE GEÇTİ

27' Diabate’nin savunma arkasına gönderdiği pasta Benedyczak topla buluştu. Kaleciyle karşı karşıya kalan Benedyczak, şık bir vuruşla Günay'ı mağlup ederek takımını 1-0 öne geçirdi.

TOP DIŞARI ÇIKTI

35' Galatasaray'da sol kanatta topla buluşan Eren, uzun pas attı; Sane'yi aşan top dışarı çıktı.

TOP DİREKTE PATLADI

38' Galatasaray’da ceza sahasının sağında topla buluşan Leroy Sane, uzak köşeye sert vurdu. Şut direkte patladı.

KASIMPAŞA 1-0 GALATASARAY (İLK YARI SONUCU)

Adnan Deniz Kayatepe'nin düdüğüyle 2. yarı başladı.

ALİ EMRE GOLE İZİN VERMEDİ

53' Eren’in sol kanattan içeri çevirdiği topa hareketlenen Lang, sert bir şut çıkardı. Kaleci Ali Emre gole izin vermedi.

BATUHAN'DAN KRİTİK KURTARIŞ

60' Kasımpaşa'da Kerem'in pasında ceza sahası içine giren Benedyczak , şutunu çekti; kaleci Batuhan muhteşem bir kurtarış yaparak topu kornere çeldi.

NET FIRSAT KAÇTI!

63' Kasımpaşa'da savunma arkasına sarkan Diabate, karşı karşıya pozisyonda aşırtma vuruş yaptı; top üstten dışarı çıktı.

İRFAN'IN ŞUTU TACA ÇIKTI!

76' Kasımpaşa'nın atağında Galatasaray'ın ceza sahasında topla buluşan İrfan Can Kahveci şutunu çekti; top taca çıktı.

OPOKU ARAYA GİRDİ

78' Galatasaray'da sol kanatta topla buluşan Lang, ortasını yaptı; Icardi'den önce devreye giren Opoku, araya girerek topu kornere attı.

AHMED KUTUCU ŞUTUNU ATTI

86' Galatasaray'ın atağında Ahmed Kutucu, uzaklardan şutunu çekti; top dışarıya çıktı.