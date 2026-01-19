Milli basketbolcu Alperen Şengün'ün etkileyici oyunuyla Houston Rockets, New Orleans Pelicans'ı yendi. Kevin Durant ise kariyer rekorunu kırdı. Lakers da Raptors'ı ezdi.

ŞENGÜN ATTI, ROCKETS KAZANDI

Amerikan Basketbol Ligi'nde milli oyuncu Alperen Şengün'ün 21 sayı attığı maçta Houston Rockets, sahasında New Orleans Pelicans'ı 119-110 mağlup etti. Şengün, Pelicans karşısında 21 sayı, 8 ribaund, 4 asist, 5 top çalma ve 1 blok ile oynadı. Bu performansıyla Rockets'a büyük katkı sağlayan Şengün, sezonundaki etkileyici formunu bir kez daha sergiledi. Takım arkadaşı Jabari Smith 32 sayı, Amen Thompson 20 sayı ve Kevin Durant ise 18 sayı kaydetti. Rockets'ın bu galibiyeti, Batı Konferansı'ndaki konumlarını güçlendirdi.

Maçın en dikkat çekici anı, Kevin Durant'ın yaşadığı tarihi andı. Durant, maçın bitimine 15 saniye kala NBA kariyerinde normal sezonda en fazla sayı atanlar listesinde efsanevi oyuncu Dirk Nowitzki'yi geçmek için bir sayıya ihtiyacı vardı. Serbest atış çizgisine gelen Durant, iki atışını da sayıya çevirdi ve NBA kariyerinde normal sezonda 31 bin 562 sayıya ulaştı. NBA'de 15 kez All-Star seçilen Durant, bu başarıyla listenin üst sıralarına tırmandı. Bir sonraki hedefi olan Michael Jordan ise normal sezonda 32 bin 292 sayıyla beşinci sırada yer alıyor. Durant'ın bu rekoru, basketbol tarihine yeni bir sayfa ekledi ve taraftarları coşturdu.

Pelicans tarafında ise Trey Murphy 21 sayı, Zion Williamson 20 sayı attı ancak bu çabalar mağlubiyeti önleyemedi. Pelicans, hücumda etkili olsa da savunma zaafları nedeniyle geride kaldı. Rockets'ın disiplinli oyunu, maçı lehlerine çevirdi.

LAKERS'IN YILDIZ FIRTINASI

Aynı gece, Los Angeles Lakers konuk ettiği Toronto Raptors'ı 110-93 mağlup etti. Luka Doncic 25 sayı, LeBron James 24 sayı ve Deandre Ayton 25 sayı ile toplamda 74 sayı atarak Lakers'ı galibiyete taşıdı. Bu üçlünün uyumu, Lakers'ın hücum gücünü zirveye çıkardı. Doncic'in liderliği, James'in deneyimi ve Ayton'ın pota altındaki dominasyonu, rakibi bunaltan bir kombinasyon yarattı.

Raptors'ta Scottie Barnes 22 sayı, Sandro Mamukelashvili ise 20 sayı attı. Ancak Lakers'ın savunma baskısı, Raptors'un ritmini bozdu. Maç boyunca Lakers, top kayıplarını minimuma indirerek kontrolü elinde tuttu. Bu galibiyet, Lakers'ı playoff yarışında iddialı kıldı.