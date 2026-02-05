NASA öncülüğündeki araştırmalar, Mars ve Jüpiter arasındaki ana asteroit kuşağında yer alan Psyche asteroidine çevrildi. Buradaki gök cismi, buz veya taştan oluşmuyor.

Bu asteroidin yapısı bilim insanlarını bile şaşırtıyor. Demir ve Nikel asteroidin ana gövdesini oluştururken, altın eser miktarda da olsa yer alıyor. Asteroitin devasa boyutu düşünüldüğünde "eşi benzeri görülmemiş" bir rezerv oluşturuyor.

Uzmanlar ise Psyche, basit bir asteroit olarak tanımlamıyor. Bu cisim, güneş sisteminin ilk zamanlarında oluşmaya çalışmış ancak şiddetli çarpışmalar sonucu dış kabuğunu kaybetmiş bir "Gezegenimsi Cismin Çekirdeği" olarak adlandırılıyor.

Cevheri incelemek için yapılan "Psyche Misyonu" Asteroitin bir manyetik alanı var mı? Yüzeyindeki elementler tam olarak neler? Bu gerçekten bir çekirdek mi, yoksa hiç bilmediğimiz bir cisim türü mü? gibi sorulara cevap arıyor.

Gidip o altını getirebilir miyiz? sorusu en çok merak edilen kısım. Bu ise şimdilik imkansız. Uzay madenciliği teknolojisi, şu anda bunu imkanlı kılmıyor. O kadar altını Dünya'ya getirmek, küresel ekonomiyi (altın fiyatlarını sıfırlayarak) çökertme ihtimalini barındırıyor.