Bolu'da bir düğün salonunda takı töreni sırasında gelin ve damadın yakınları arasında kavga çıktı. Taraflar tekme, yumruk ve sandalyelerle birbirine saldırırken, o anlar davetliler tarafından cep telefonuyla görüntüledi.

Ne takı kaldı ne neşe: Düğün salonunu birbirine kattılar - Resim : 1

Olay, Büyükcami Mahallesi Parti Sokak’taki bir düğün salonunda meydana geldi. İddiaya göre, takı töreni sırasında gelin ve damadın yakınları arasında tartışma çıktı.

Ne takı kaldı ne neşe: Düğün salonunu birbirine kattılar - Resim : 2

Gerginliğin büyümesi üzerine tartışma tekme ve yumruklu kavgaya dönüştü. Bazı davetliler de salondaki sandalyelerle karşı tarafa saldırdı.

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Kavga sırasında salonda bulunan çocuklar ve kadınlar korkuyla kaçarken, o anlar bir davetli tarafından cep telefonuyla görüntülendi. Kavga, davetlilerin araya girmesiyle sona erdi.