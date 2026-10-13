ÇİFTÇİLERİN YENİ GÖZDESİ OLDU
Tarımsal üretimde yükselen maliyetler ve kuraklık riski, çiftçileri daha az su tüketen alternatif ürünlere yönlendiriyor. Son dönemde dikkat çeken bir bitki ise düşük su ihtiyacı ve satış fiyatıyla üreticilerin ilgisini çekiyor.
Ne su istiyor ne de zahmet: Tarlasına eken paraya para demiyor
Tarımda artan maliyetler çiftçileri alternatif ürünlere yöneltti. Az su ihtiyacı ve yüksek satış fiyatıyla dikkat çeken bu bitkinin kilogramı 520 liraya kadar çıkıyor. Kıraç arazilerde de yetişebilen ürün, üreticiler için yeni bir gelir kapısı olabilir. İşte o bitki...Kaynak: Diğer
ÇİFTÇİLERİN YENİ GÖZDESİ OLDU
NE ÇOK SU İSTİYOR NE DE YOĞUN BAKIM
Geleneksel tarım ürünlerine alternatif olarak değerlendirilen bu bitki, su ihtiyacının görece düşük olmasıyla öne çıkıyor. Özellikle kıraç arazilerde üretim yapan çiftçiler için yeni bir seçenek oluşturuyor.
KİLOGRAM FİYATI DUDAK UÇUKLATIYOR
Piyasada farklı kalite ve markalarda satışa sunulan ürünün kilogram fiyatı 520 liraya kadar çıkabiliyor. Ancak bu rakam perakende satış fiyatını ifade ediyor ve çiftçinin doğrudan elde ettiği kazanç anlamına gelmiyor.
İŞTE ÇİFTÇİNİN YÜZÜNÜ GÜLDÜREN BİTKİ
Az su ihtiyacı ve ekonomik potansiyeliyle dikkat çeken ürünün çörek otu olduğu ortaya çıktı. Türkiye'de çeşitli bölgelerde yetiştirilebilen çörek otu, alternatif tarım ürünü arayan çiftçiler için gelir fırsatı sunuyor.
KURAKLIĞA DAYANIKLILIĞIYLA ÖNE ÇIKIYOR
Çörek otu, uygun iklim ve toprak koşullarında görece az suyla yetiştirilebiliyor. Ancak tamamen susuz veya gübresiz üretilebildiği düşünülmemeli. Verimli bir hasat için doğru ekim zamanı ve yetiştiricilik yöntemleri önem taşıyor.
FİYATI 520 LİRAYA KADAR ÇIKIYOR
Türkiye'de çörek otunun kilogramı, ürünün kalitesine, markasına ve satış noktasına göre 199,90 TL ile 520 TL arasında değişebiliyor. Üreticinin satış fiyatı ise alıcıya ve pazarlama yöntemine göre farklılık gösteriyor.
10 DEKARLIK TARLADAN NE KADAR ÜRÜN ALINIYOR?
Örnek hesaplamaya göre dekardan 12,25 ila 14 kilogram çörek otu elde edilmesi durumunda, 10 dekarlık arazide toplam 122,5 ila 140 kilogram arasında ürün yetiştirilebiliyor. Gerçek verim, bölgenin iklimine ve üretim koşullarına bağlı olarak değişiyor.
ÇİFTÇİNİN KAZANCI HESAPLANDI
Çörek otunun kilogramı 200 liradan satılırsa 10 dekarlık araziden yaklaşık 24 bin 500 ila 28 bin lira brüt gelir elde edilebiliyor. Satış fiyatının 500 liraya ulaşması halinde ise bu tutar 61 bin 250 ila 70 bin liraya yükseliyor.
EKİM YAPMADAN ÖNCE BUNA DİKKAT!
Uzman yetiştiricilik koşullarının yanı sıra pazar imkânlarının da değerlendirilmesi gerekiyor. Çörek otunun perakende fiyatı ile üreticinin satış fiyatı aynı olmayabiliyor. Tohum, işçilik, hasat ve nakliye gibi giderler düşüldüğünde net kazanç değişiyor.