Ne su istiyor ne de zahmet: Tarlasına eken paraya para demiyor

NE ÇOK SU İSTİYOR NE DE YOĞUN BAKIM

Geleneksel tarım ürünlerine alternatif olarak değerlendirilen bu bitki, su ihtiyacının görece düşük olmasıyla öne çıkıyor. Özellikle kıraç arazilerde üretim yapan çiftçiler için yeni bir seçenek oluşturuyor.