Samsun’un Atakum ilçesinde denizde SUP (Stand Up Paddle) Board (kürek sörfü) yapan sporcuların acıkınca yemek siparişi verdi. Sipariş üzerine botla denize açılan kebap ustası, mangalı botta yakarak kebapları denizin ortasında pişirdi ve sporculara sıcak sıcak servis etti. Kebap salonu işletmecisi Jiyan Altın (25), "Ocağımızı, kebaplarımızı, kuzu ciğerlerimizi aldık ve hepsine teker teker dürüm şeklinde ikram ettik" dedi.
Ne restoranda ne de karada: Mangal bu kez denizin ortasında yandı
Samsun’un Atakum ilçesinde deniz keyfi ezber bozan bir lezzet şovuna dönüştü. Adnan Menderes Bulvarı sahilinde kürek sörfü yapan sporcular, suda uzun süre vakit geçirip acıkınca sıra dışı bir yönteme başvurdu. Bota mangal kurup açılan usta, pişen sıcak dürümleri suda servis etti.Kaynak: DHA
Atakum ilçesi Adnan Menderes Bulvarı sahilindeki denizde SUP board yapan sporcular, uzun süre kürek çektikten sonra karınları acıkınca telefonla bir kebap salonunu arayarak, denizin ortasına sipariş verdi. Bunun üzerine işletme sahibi ve ekibi, mangal ile gerekli ekipmanları bota yükleyerek denize açıldı.
Kebaplar bot üzerinde pişirilirken, sporcular da denizin ortasında siparişlerini bekledi. Pişirilen kebaplar daha sonra SUP üzerinde bulunan sporculara sıcak olarak servis edildi. Renkli anlar, çevredekilerin de ilgisini çekti.
İlk kez denizin ortasına servis yaptıklarını belirten kebap salonu işletmecisi Jiyan Altın, "İş yerimize telefonla sipariş geldi. Atakum İncesu'da SUP board ekibi denizin ortasında kebap yemek istiyorlarmış.
Biz de kırmadık kendilerini ama bu duruma bayağı şaşırdık. Biz de ocağımızı, kebaplarımızı, kuzu ciğerlerimizi aldık ve hepsine teker teker dürüm şeklinde ikram ettik. Çok da güzel oldu ve memnun kaldılar. Denizin ortasında kebap yapmak farklı bir duygu. Botta Adana kebap pişirdik" dedi.
SUP sporcuları da acıkınca toplu sipariş verdiklerini, ardından denizin ortasında kebap yediklerini ve inanılmaz keyif aldıklarını söyledi.