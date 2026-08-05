Ne restoranda ne de karada: Mangal bu kez denizin ortasında yandı

Biz de kırmadık kendilerini ama bu duruma bayağı şaşırdık. Biz de ocağımızı, kebaplarımızı, kuzu ciğerlerimizi aldık ve hepsine teker teker dürüm şeklinde ikram ettik. Çok da güzel oldu ve memnun kaldılar. Denizin ortasında kebap yapmak farklı bir duygu. Botta Adana kebap pişirdik" dedi.