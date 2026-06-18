Ne mantar yapıyor ne koku: Gaziantep’in asırlık sırrı

Son derece rahat bir üründür. Ayak sağlığını düşünen vatandaşlarımız için önemli avantajlar sunar. Bir kez giyenlerin tekrar tercih ettiği bir üründür. Gaziantep halkı ve yöre insanı yemeniyi çok iyi bilir. İlk kez görenler ‘Bu giyilir mi?' diye sorar ancak kullananlar memnun kalır ve daha sonra kendileri, eşleri ya da dostları için yeniden satın almak ister. Biz de onlara yardımcı oluyoruz" şeklinde konuştu