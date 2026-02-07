Küresel enerji krizi ve artan doğal gaz faturaları, hanelerin ısınma alışkanlıklarını yeniden değerlendirmesine neden oluyor.

Özellikle yalıtımı yetersiz yapılarda tüm evi ısıtmanın yüksek maliyeti karşısında, Japonya’da yüzyıllardır kullanılan “lokal ısıtma” sistemi Kotatsu, Batı dünyasında giderek daha fazla ilgi görmeye başladı.

MEKÂNI DEĞİL, DOĞRUDAN İNSANI ISITIYOR

Kotatsu; yere yakın bir masa, masanın üzerini örten kalın bir yorgan ve masa altına yerleştirilen bir ısıtıcıdan oluşan basit ama etkili bir sistem olarak biliniyor.

Bu yöntemin temel amacı, tüm odayı ısıtmak yerine ısının doğrudan kullanıcıların oturduğu ve bacaklarının bulunduğu alanda yoğunlaşmasını sağlamak.

Japon ev yaşamının vazgeçilmez unsurlarından biri olan Kotatsu, geçmişte közle ısıtılırken günümüzde düşük enerji tüketimli elektrikli sistemlerle kullanılıyor. Uzmanlara göre bu yöntem, bireysel konforu korurken ev genelinde daha düşük sıcaklık ayarlarıyla yetinilmesine olanak tanıyor.

DÜŞÜK ENERJİYLE YÜKSEK TASARRUF

Teknik veriler, Kotatsu’nun enerji verimliliğini net biçimde ortaya koyuyor. Ortalama bir elektrikli radyatör saatte 2.000 watt ve üzeri enerji tüketirken, modern Kotatsu sistemleri yalnızca 200–500 watt aralığında çalışıyor.

Kalın yorgan sayesinde ısı, ortam havasına dağılmak yerine masa altında hapsoluyor ve doğrudan kullanıcıya ulaşıyor. Bu durum ısı kaybını ciddi ölçüde azaltıyor. Konutlardaki toplam enerji harcamalarının yaklaşık yüzde 60’ını oluşturan ısınma giderlerinde, Kotatsu kullanımıyla gözle görülür bir düşüş sağlanabiliyor.

UZMANLARDAN GÜVENLİK HATIRLATMASI

Kurulumu oldukça pratik olan Kotatsu için uzmanlar bazı güvenlik önlemlerine dikkat çekiyor. Aşırı ısınmaya karşı otomatik kapanma özelliği bulunan modellerin tercih edilmesi önem taşıyor. Ayrıca ısıtıcı bölümünün, yorgan veya masa örtüsü gibi yanıcı materyallerle doğrudan temas etmemesi gerekiyor.

Enerji tasarrufunun en verimli şekilde sağlanabilmesi için Kotatsu’nun evde en sık vakit geçirilen ortak yaşam alanına kurulması tavsiye ediliyor.