Geleneksel çatılar, sac veya kiremit kullanılmaksızın sadece saz ve samandan inşa edilmelerine rağmen, özel döşeme mühendisliği ve eğim teknolojileri sayesinde on yıllarca su sızdırmazlık özelliğini koruyabilmektedir.
Ne kiremit ne sac: Doğanın kalbinden gelen 40 yıllık su sızdırmazlık sırrı
Sadece saz ve saman kullanılarak inşa edilen geleneksel çatılar, modern mühendisliğe taş çıkartan özel döşeme teknolojisi ve dik eğim tasarımları sayesinde on yıllarca tek damla su sızdırmadan ayakta kalabiliyor.Kaynak: Diğer
Yapılan incelemelerde inşaat uzmanları, yoğun şekilde serilen bu kaplamanın yalnızca birkaç santimlik üst yüzeyinin suyu çektiğini, sistemi taşıyan iç katmanların ise tamamen kuru kaldığını net bir şekilde ortaya koymuştur.
Sazdan üretilen çatıların su geçirmeme özelliği, malzemenin kendisinden ziyade uygulanan özel döşeme teknolojisine ve tasarımın kalitesine dayanıyor. Yapım aşamasında saman veya kamışlar, kalınlıkları 30 santimetrenin üzerine çıkacak biçimde oldukça yoğun tabakalar halinde yüzeye döşeniyor.
Sözcü'de yer alan habere göre her bir sapın belirli bir açıyla yerleştirilmesi sayesinde, düşen yağmur damlaları yerçekiminin etkisiyle kaplamanın derinliklerine inmeden anında aşağıya doğru akıyor.
Uzmanlar, bu sistemin tam verimle çalışabilmesi için çatı eğiminin en az 45 derece olmasını, en ideal performans içinse 50 ila 55 derecelik dik bir açıyla inşa edilmesini öneriyor.
Söz konusu çatı sistemlerindeki su sızıntılarının temel nedeni malzeme yetersizliğinden ziyade, zamanla meydana gelen doğal aşınmalar ve periyodik bakımların yapılmamasıdır. Güneş, rüzgar, yağmur ve kar yağışına en fazla maruz kalan ve çatının iki eğiminin birleştiği en üst nokta olan mahya hattı, en sık yenilenmesi gereken kritik bölgedir. Ayrıca çatı pencereleri, baca kenarları ve iç köşe derzlerinin sızdırmazlığını yitirmesi de içeri su girmesine sebep olabilmektedir. Bu doğal kaplamaların ömrünü kısaltan diğer dış etkenler ise şunlardır: Yuva kurmak için samanları söken kuşlar, malzeme arasına sızan kemirgenler, nem tutarak çürümeyi hızlandıran yosunlaşmalar ve çatının kuruma sürecini engelleyen yakın ağaç dalları.
Saz ve saman çatıların kullanım ömrü, tercih edilen malzemenin cinsine ve montaj sürecindeki işçiliğin kalitesine göre doğrudan farklılık göstermektedir. Gerekli bakımları üstlenilen ve yosunlardan düzenli olarak arındırılan saz çatılar, 25 ile 40 yıl arasında yapısal özelliklerini koruyarak hizmet sunabilmektedir. Buna karşılık, buğday samanı tercih edilerek yapılan diğer çatıların ömrü çoğunlukla 25 ila 35 yıl civarında kalmaktadır. Atmosferik etkilere en fazla maruz kalan mahya bölgelerinin her 10-15 yılda bir değiştirilmesi ve doğal hava sirkülasyonunun kesintisiz biçimde devam etmesi, çürüme tehlikesini bütünüyle önleyerek çatının ömrünü en üst sınıra ulaştırır.