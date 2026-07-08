Ne kiremit ne sac: Doğanın kalbinden gelen 40 yıllık su sızdırmazlık sırrı

Söz konusu çatı sistemlerindeki su sızıntılarının temel nedeni malzeme yetersizliğinden ziyade, zamanla meydana gelen doğal aşınmalar ve periyodik bakımların yapılmamasıdır. Güneş, rüzgar, yağmur ve kar yağışına en fazla maruz kalan ve çatının iki eğiminin birleştiği en üst nokta olan mahya hattı, en sık yenilenmesi gereken kritik bölgedir. Ayrıca çatı pencereleri, baca kenarları ve iç köşe derzlerinin sızdırmazlığını yitirmesi de içeri su girmesine sebep olabilmektedir. Bu doğal kaplamaların ömrünü kısaltan diğer dış etkenler ise şunlardır: Yuva kurmak için samanları söken kuşlar, malzeme arasına sızan kemirgenler, nem tutarak çürümeyi hızlandıran yosunlaşmalar ve çatının kuruma sürecini engelleyen yakın ağaç dalları.