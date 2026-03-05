Ne gümüş ne de altın: Yaklaşık 300 kat daha ucuz… Uzman isim alternatifini işaret etti

Gümüş fiyatlarında yaşanan rekor yükselişler, güneş enerjisi sektöründe maliyet dengelerini altüst etti. 29 Ocak’ta 121,62 dolarla tüm zamanların zirvesini gören, Mart başında ise 96 dolar bandına oturan gümüş, bugün itibarıyla 83,57 dolardan işlem görerek üreticileri zorlu bir teknik dönüşümün eşiğine getirdi.
Derleyen: Süleyman Çay
Sektör temsilcileri, artan maliyet baskısı karşısında gümüş-bakır hibrit çözümlere yönelirken, gümüşten tamamen vazgeçilmesinin önündeki "dayanıklılık" engelini aşmaya çalışıyor.
Almanya merkezli Fraunhofer ISE bünyesindeki "Baskı Teknolojileri" Grup Başkanı Andreas Lorenz, gümüş kullanımını azaltmanın teknik olarak mümkün olduğunu vurgularken, “Gümüşün kısmen ya da tamamen başka malzemelerle ikame edilmesiyle tüketimin en azından ciddi ölçüde azaltılması teknik olarak mümkün” dedi.
Ancak Lorenz, bakır kullanımındaki kritik mühendislik zorluklarına dikkat çekiyor. Bakırın oksidasyon ve silisyuma difüzyon (sızma) risklerine değinen Lorenz, bu durumun taşıyıcı ömrünü, açık devre gerilimini ve genel hücre verimliliğini ciddi şekilde düşürebileceği konusunda uyarıyor. Buna rağmen, yükselen fiyatların nikel, alüminyum ve saf bakır pastaları üzerindeki araştırmaları hızlandıracağını öngörüyor.
Bakırın umut vadeden bir alternatif olduğunu söyleyen Lorenz, "Bakır, özgül iletkenlik açısından gümüşe yaklaşık olarak benzer performans sunuyor ve şu anda gümüşten yaklaşık 300 kat daha ucuz." Değerlendirmesini yaptı.
UNSW Sydney’den Dr. Ning Song ise bakıra geçişin başladığını ancak sektörün oldukça temkinli ilerlediğini belirtiyor.
Song’a göre temel engel, uzun vadeli güvenilirlik için "Prensipte PV metalizasyonunda gümüşün bakırla değiştirilmesi mümkün ve aktif biçimde araştırılıyor. Ancak uzun vadeli güvenilirlik ve üretim verimi açısından benzer performansa ulaşmak hala zorluk teşkil ediyor” ifadelerini kullandı.
Song, sektörün şu an bir geçiş döneminde olduğunu ve dönüşümün "bire bir değişim" yerine uygulamaya özel ve kademeli gerçekleşeceğini ifade ediyor.
Özellikle Çinli büyük üreticilerin pragmatik bir yaklaşımla, kısa vadede hibrit çözümlere odaklandığı görülüyor.