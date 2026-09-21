Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Spor Ne fitness ne yoga: Bilim insanları en sağlıklı egzersizi açıkladı

Ne fitness ne yoga: Bilim insanları en sağlıklı egzersizi açıkladı

18 binden fazla kişinin verilerinin incelendiği kapsamlı araştırmada, farklı egzersiz türlerinin kemik sağlığı üzerindeki etkileri karşılaştırıldı. Sonuçlarda oldukça basit bir aktivitenin öne çıkması dikkat çekti.

Kaynak: Diğer
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Ne fitness ne yoga: Bilim insanları en sağlıklı egzersizi açıkladı - Resim: 1

Yaş ilerledikçe kemik yoğunluğunun azalması, osteoporoz ve kırık riskini beraberinde getirebiliyor. Peki kemikleri korumak için hangi egzersiz daha etkili?

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Ne fitness ne yoga: Bilim insanları en sağlıklı egzersizi açıkladı - Resim: 2

Bu soruya yanıt arayan Çinli araştırmacılar, 124 farklı klinik çalışmadan elde edilen verileri kapsamlı şekilde analiz etti.

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Ne fitness ne yoga: Bilim insanları en sağlıklı egzersizi açıkladı - Resim: 3

Araştırmaya 40 yaşın üzerindeki 18 binden fazla kişinin verileri dahil edildi. Pilates, direnç egzersizleri ve farklı aerobik aktivitelerin kemik yoğunluğuna etkileri karşılaştırıldı.

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Ne fitness ne yoga: Bilim insanları en sağlıklı egzersizi açıkladı - Resim: 4

Sonuçlar, bazı egzersizlerin özellikle omurga, kalça ve uyluk kemiği boynundaki kemik yoğunluğunun korunmasına önemli katkı sağlayabildiğini gösterdi.

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Ne fitness ne yoga: Bilim insanları en sağlıklı egzersizi açıkladı - Resim: 5

Araştırmada öne çıkan aktivite ise pahalı ekipman veya spor salonu gerektirmiyor. Hızlı yürüyüş ve jogging, incelenen egzersizler arasında güçlü ve tutarlı sonuçlar gösterdi.

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Ne fitness ne yoga: Bilim insanları en sağlıklı egzersizi açıkladı - Resim: 6

Hızlı yürüyüş-jogging kombinasyonunun omurga, uyluk kemiği boynu ve kalçanın tamamı olmak üzere üç kritik bölgede kemik yoğunluğu üzerinde olumlu etki gösterdiği belirtildi.

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Ne fitness ne yoga: Bilim insanları en sağlıklı egzersizi açıkladı - Resim: 7

Araştırmacılar yalnızca egzersizin türünün değil, süresinin de önemli olduğuna dikkat çekti. Analizde belirli bir haftalık egzersiz düzeyinin üzerine çıkıldığında etkinin daha belirgin hale geldiği aktarıldı.

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Ne fitness ne yoga: Bilim insanları en sağlıklı egzersizi açıkladı - Resim: 8

Aerobik egzersizlerle direnç antrenmanlarının birlikte uygulanması da kemik sağlığı açısından olumlu sonuçlarla ilişkilendirildi. Ancak araştırmaya göre elde edilen fayda kişilerin yaşı ve vücut yapısına göre değişebiliyor.

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Ne fitness ne yoga: Bilim insanları en sağlıklı egzersizi açıkladı - Resim: 9

İngiltere'de yaklaşık 350 bin kişi üzerinde gerçekleştirilen başka bir araştırmada da tempolu yürüyenlerde kırık riskinin normal tempoda yürüyenlere kıyasla yüzde 25 daha düşük olduğu bildirildi.

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Ne fitness ne yoga: Bilim insanları en sağlıklı egzersizi açıkladı - Resim: 10

Buna karşılık yavaş yürüyenlerde osteoporoz ve kırık riskinin daha yüksek olduğu gözlendi. Araştırmacılar, kemik sağlığını desteklemek amacıyla egzersizin kişinin yaşı ve fiziksel durumuna uygun şekilde planlanması gerektiğini vurguluyor.

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