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Kaynak: Haber Merkezi

Ordu / Ali Yazan / Yeniçağ



Ordu Barosu Başkanı Birsen Uçar, yeni adli yılda yargı bağımsızlığından AYM ve AİHM kararlarına kadar dikkat çeken mesajlar verdi.

Ordu’da 2026-2027 Adli Yılı açılış töreninde konuşan Ordu Barosu Başkanı Birsen Uçar, hukuk ve yargının mevcut sorunlarını gündeme taşıdı. Uçar; yargı bağımsızlığı ve tarafsızlığına ilişkin kaygılar, avukatlık mesleğinin itibar kaybı, genç avukatların sosyo-ekonomik sorunları, savunmanın bağımsızlığı, Anayasa Mahkemesi ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarının uygulanması konusunda dikkat çeken mesajlar verdi.

Çelenk sunma töreninin ardından konuşan Uçar’ın, “Cübbelerimiz hiçbir güce biat etmeyen bağımsız duruşumuzun nişanesidir” ve “Ne fırtınalara teslim oluruz ne de adaletin ışığını söndürürüz” sözleri konuşmanın en çarpıcı bölümleri oldu.

“ADALET BİR YAŞAM HAKKIDIR”

Ordu Barosu Yönetim Kurulu ve kendi adına katılımcıları selamlayan Başkan Birsen Uçar, konuşmasına adaletin yalnızca mahkeme salonlarına ve verilen hükümlere indirgenemeyeceğini vurgulayarak başladı.

Uçar şöyle konuştu:

“Saygıdeğer Meslektaşlarım, Değerli Konuklar, Basının Değerli Mensupları;

2026-2027 Adli Yılı’nın açılışı vesilesiyle; Ordu Barosu Yönetim Kurulu ve şahsım adına sizleri saygıyla selamlıyorum.

Adalet, mahkeme salonlarında verilen hükümlerden ibaret değildir. Adalet; bir toplumun huzurunun teminatı ve geleceğe güvenle bakabilmesinin yegane şartıdır. İşte bu nedenle bizler, yargının kurucu unsuru bağımsız savunma makamı olarak, adaletin bir tecelli olması yanında, bir yaşam hakkı olduğuna inanıyoruz.”

BUGÜN SADECE BİR TAKVİM YAPRAĞINI YENİLEMİYORUZ

Yeni adli yılın, sorunların üzerinin örtüldüğü yeni bir takvim başlangıcı olarak görülemeyeceğini ifade eden Uçar, hukuk camiasının karşı karşıya olduğu sorunları açık ifadelerle sıraladı.

Uçar şöyle devam etti:

“Kıymetli Meslektaşlarım, Bugün burada sadece bir takvim yaprağını yenilemiyoruz; bugün burada meslek onuruna, adalete olan inancımızı ve sözümüzü tazeliyoruz. Biliyoruz ki zor günlerden geçmekteyiz. Hepimiz, hukuk camiamızın ve mesleğimizin karşı karşıya kaldığı yapısal sorunların, yargı bağımsızlığı ve tarafsızlığına dair kaygıların, mesleki itibar kaybının ve özellikle mesleğe yeni adım atan genç meslektaşlarımızın sosyo-ekonomik güvencesizliğinin farkındayız.”

GENÇ AVUKATLARIN SORUNLARINI DA GÜNDEME TAŞIDI

Özellikle mesleğe yeni başlayan avukatların yaşadığı ekonomik ve sosyal sorunlara dikkat çeken Uçar, mevcut koşullara rağmen mücadeleden vazgeçmeyeceklerini söyledi:

“İşte bu zor şartlarda dahi; mesleğimizin sorunlarının çözümü için ses olmaya; yılmadan yorulmadan mücadele etme kararlılığı ile bu onurlu mesleği ifaya ve hak arayışını sürdürmeye hep birlikte devam edeceğiz.”

“YARGININ SORUNLARI ADALETE İNANCIMIZI SARSAMAZ”

Uçar, yargı sisteminde yaşanan sorunların savunmanın hukuk mücadelesini ve adalet idealine bağlılığını ortadan kaldıramayacağını vurguladı. “Altını çizerek ifade etmek isterim ki; kurucu unsuru olduğumuz yargı erkinin sorunları, adalet idealine olan inancımızı, dayanışma ve birliktelik ile hareket azmimizi sarsamaz. Meslek onurumuz ve hukukun üstünlüğüne bağlılığımız daima rehberimizdir.”

“NE FIRTINALARA TESLİM OLURUZ NE ADALETİN IŞIĞINI SÖNDÜRÜRÜZ”

Başkan Uçar’ın konuşmasındaki en güçlü mesajlardan biri ise savunmanın mücadele kararlılığına ilişkin sözleri oldu. Uçar: “Bu topraklarda, mücadele ruhuyla yetişmiş savunma makamı temsilcileri olarak bizler; ne fırtınalara teslim oluruz ne de adaletin ışığını söndürürüz!” dedi.

“CUMHURİYETİN KURUCU DEĞERLERİNDEN ASLA TAVİZ VERMEYECEĞİZ”

Ordu Barosu’nun hangi ilkelerden vazgeçmeyeceğini de tek tek sıralayan Uçar, konuşmasını şu sözlerle sürdürdü:

“Ordu Barosu, tarihsel misyonu ve anayasal sorumluluğu gereği;

Hukuk devleti ilkesi ve yargı bağımsızlığından, Adil yargılanma hakkı ve hak arama hürriyetinden,

Temel hak ve özgürlüklerden,

Ve Cumhuriyetimizin kurucu değerlerinden ASLA taviz vermemiştir, vermeyecektir!”

“ORDU BAROSU ADALETİN VE HAKKANİYETİN GÜVENCESİDİR”

Uçar, Ordu Barosu’nun adalet arayan herkes için taşıdığı sorumluluğa da vurgu yaptı:

“Ordu Barosu, kapısı kime açılırsa açılsın adil bir sığınak; ve kime karşı durursa dursun adaletin ve hakkaniyetin güvencesidir.”

“CÜBBELERİMİZ HİÇBİR GÜCE BİAT ETMEYEN DURUŞUMUZUN NİŞANESİDİR”

Konuşmasının bu bölümünde savunmanın bağımsızlığının yargı sistemi içerisindeki önemine dikkat çeken Uçar, avukatlık cübbesi üzerinden güçlü bir mesaj verdi:

“Savunmanın bağımsızlığı, yargının meşruiyet şartıdır. Bağımsız savunmayı, tarafsızlığı ve yargı önünde eşitliği temsil eden cübbelerimiz; hiçbir güce biat etmeyen bağımsız duruşumuzun ve kamu vicdanına olan sorumluluğumuzun nişanesidir.”

AYM VE AİHM KARARLARI İÇİN AÇIK ÇAĞRI

Uçar’ın yeni adli yıla ilişkin talepleri arasında Anayasa Mahkemesi ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarının uygulanması da yer aldı.

Başkan Uçar, Ordu Barosu’nun yeni adli yıldaki taleplerini şöyle sıraladı:

“Yeni adli yılda talebimiz ve yeni yılda da mücadelemiz; hukuka uygun ve makul sürede yargılamanın öncelenmesi, savunma makamının yargısal süreçlerdeki etkinliğinin artması, Anayasa Mahkemesi ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarının uygulanması, hukukun üstünlüğünün şeklen değil fiilen egemen olması ve hukuk güvenliği ilkesinin hüküm sürmesidir.”

“HUKUKUN ÜSTÜNLÜĞÜ ŞEKLEN DEĞİL, FİİLEN EGEMEN OLMALI”

Uçar’ın bu sözleriyle birlikte Ordu Barosu’nun yeni adli yıldaki talepleri de netleşti: Makul sürede yargılama, güçlü ve etkin savunma, yüksek mahkeme kararlarının uygulanması ve hukuk güvenliğinin sağlanması. Uçar, özellikle hukukun üstünlüğünün yalnızca ilkesel bir söylem olarak kalmaması gerektiğinin altını çizerek bunun fiilen egemen olması gerektiğini vurguladı.

“EKSİLMEDEN, DAYANIŞMA VE BİRLİKTELİK İLE…”

Ordu Barosu Başkanı Birsen Uçar, konuşmasını meslektaşlarına birlik ve dayanışma çağrısı yaparak tamamladı:

“Bu onurlu mesleği birlikte ifa etmekten in gurur duyduğum kıymetli meslektaşlarım;

Yeni adli yılda; eksilmeden, dayanışma ve birliktelik ile hukuk mücadelemiz daim olsun! Yeni adli yılımızın meslektaşlarımıza, yargı camiamıza, ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını dilerim.”