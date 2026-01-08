Ara transfer döneminde Fenerbahçe ve Trabzonspor'un talip olmasıyla birlikte gündemde uzun süre hangi takıma katılacağı tartışma konusu olan Karşıyaka'nın genç yeteneği Adem Yeşilyurt'un yeni adresi herkesi şaşırttı.

KARŞIYAKA ADEM YEŞİLYURT İÇİN MARIBOR İLE ANLAŞTI

Karşıyaka'da 18 yaşında forma şansı bularak potansiyeliyle izleyenleri kendisine hayran bırakan genç yıldız adayı için Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Slovenya ekibi Maribor ile söz kesildi.

'ADEM HULL CITY'E TRANSFER OLURSA 3 MİLYON EURO ÖDENECEK'

Radyospor'a açıklamalarda bulunan Karşıyaka Başkanı Metin Aygün Cicibaş, transfere dair detayları şu şekilde anlattı:

''Adem Yeşilyurt’un transferi için Maribor ile prensipte anlaştık. Adem Yeşilyurt transferinde bonservis artı sonraki satıştan yüzde 50 pay yer alacak. Adem, Marimor’dan Hull City’ye transfer olursa 3 milyon Euro ödeme yapılacak. (Sonraki satış yerine) Adem sezonu Karşıyaka’da tamamlayacak. 18.00’deki yönetim kurulu toplantımızda transfere onay verilirse imza süreci başlayacak.''