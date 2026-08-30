Ekonomist İnan Mutlu'nun Eurostat verilerine dayanarak yaptığı son değerlendirme, Türkiye'deki genç işsizliği ve eğitimden kopuş sorununun ulaştığı çarpıcı boyutu gözler önüne serdi. Verilere göre Türkiye, 15-29 yaş aralığındaki "ne eğitimde ne istihdamda olan" (NEET) genç nüfus oranında Avrupa ülkeleri arasında ilk sırada yer alıyor.

HER DÖRT GENÇTEN BİRİ NE OKUYOR NE ÇALIŞIYOR

Ekonomist Mutlu'nun dikkat çektiği tabloya göre, Türkiye'de 15-29 yaş arası gençlerin yüzde 26,3'ü herhangi bir eğitim kurumuna devam etmiyor ve herhangi bir işte çalışmıyor. Mutlu durumu, "Türkiye ne eğitimde ne istihdamda olan genç nüfus oranında da Avrupa'nın zirvesinde. 15-29 yaş arası gençlerin yüzde 26,3'ü ne okuyor ne çalışıyor. Resmi rakamlara göre 4 milyon 800 bin genç sistem dışına itilmiş durumda..." sözleriyle özetledi.

AVRUPA BİRLİĞİ ORTALAMASINI İKİYE KATLIYORUZ

Neredeyse 5 milyona yaklaşan bu kitle, ekonomik üretimde yer almadığı gibi kişisel gelişim süreçlerinin de dışında kalıyor. Türkiye'nin Avrupa genelindeki konumu ve diğer ülkelerle olan uçurum net bir şekilde verilerde görülüyor. Türkiye, yüzde 26,3'lük oranla listenin en başında yer alıyor. Türkiye'yi yüzde 23,4 ile Makedonya ve Karadağ, yüzde 20 ile Bosna Hersek izliyor.

Avrupa Birliği (AB) ortalaması yüzde 11 seviyesindeyken, Türkiye'nin bu ortalamayı ikiye katlaması dikkat çekiyor. Listenin en altında, eğitim ve istihdam entegrasyonunu büyük oranda başarmış İzlanda (yüzde 4,2), Hollanda (yüzde 5,3) ve İsveç (yüzde 5,9) bulunuyor.