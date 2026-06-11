Ne Ege ne Akdeniz... Fotoğraf tutkunları akın akın oraya gidiyor

Yaz mevsiminin gelmesiyle birlikte doğanın tüm renklerini sergileyen kent, yerli ve yabancı ziyaretçilerin ilgisini çekmeye devam ediyor. Van Gölü kıyılarının önemli bir bölümüne ev sahipliği yapan Bitlis'te, gölün mavisi ile doğanın yeşili bir araya gelerek güzel görüntüler oluşturuyor. Özellikle Tatvan ilçesine bağlı Reşadiye köyü yakınlarında bulunan yarımada, sunduğu eşsiz manzaralarla fotoğraf tutkunlarının uğrak noktalarından biri haline geldi.